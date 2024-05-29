Wilma Elles: Kendime gelemedim

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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Wilma Elles, katıldığı bir ödül töreninde eşi Mehmet Şah Çelik ile boy gösterdi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Elles, geçtiğimiz günlerde seyahat sırasında uçağın türbülansa girmesiyle ilgili "Kendime gelemedim. Bütün uçuşlar öyle olsa asla binmezdim. Geçen gün hostesin beli kırıldı. Çok tehlikeli. Uçak seyahatleri yorucu" dedi.