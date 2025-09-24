Habertürk
        Wilma Elles, doğumdan 4 gün sonra oğlu ile aynı pozu verdi - Magazin haberleri

        Wilma Elles, doğumdan 4 gün sonra oğlu ile aynı pozu verdi

        Wilma Elles, doğumdan 4 gün sonra, hamileyken poz verdiği yerde oğlu Leon Mirza ile aynı yerde poz verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2025 - 22:54 Güncelleme: 24.09.2025 - 22:54
        "Doğumdan 4 gün sonra aynı yerde"
        Uzun yıllardır Türkiye’de yaşayan, Türk vatandaşlığını alarak adını Mücella Elles olarak değiştiren Alman oyuncu Wilma Elles, geçtiğimiz günlerde anne olmanın mutluluğunu yeniden yaşadı.

        Wilma Elles, Leon Mirza adını verdiği oğlunu dünyaya getirmiş ve bu özel anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

        Ünlü oyuncu, doğum sonrası sürpriz bir paylaşım yaparak, doğumdan 2 gün önce poz verdiği yeri yeniden ziyaret etti ve doğumdan sadece 4 gün sonra oğlu Leon Mirza ile aynı pozu verdi.

        Fotoğraflar: Instagram

