UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanş maçında evinde Avusturya temsilcisi Austria Wien ile karşılaşacak Fenerbahçe’de bu mücadele öncesi Brezilyalı futbolcu Willian Arao basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Zor bir müsabaka olacağının altını çizen Arao, "Yarın zor bir maç bekliyoruz her maç gibi. Umarım gelişimimiz devam ettirdiğimizin sinyallerini vermeye devam ederiz. Ofansif defansif geliştiğimizi görüyoruz. Böyle devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Takım arkadaşlarım adapte olmam için yardımcı oluyorlar"

Takım arkadaşlarının kendisine karşı olan tutumundan dolayı takıma alışma süresini kısalttığını belirten Brezilyalı futbolcu, "Takımıma alıştım, Avrupa’ya alıştım lige alışıyorum. Dili öğrenemedim ama öğreneceğim. Hocamızın Jorge Jesus olması adapte olmamada yardımcı oluyor. Takım arkadaşlarım beni çok iyi karşıladılar. Bir an önce adapte olmam için yardımcı oluyorlar" diye konuştu.

"Önemli olan takımın kazanması"

30 yaşındaki futbolcu, oyun içinde duruma göre pozisyon değiştirdiğini de dile getirerek, "Benim için zor değil sahada görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorum. Kendimi göstermeye çalışıyorum. Hocam ne istiyorsa uygulamaya çalışıyorum. Zaman zaman stoperler arasındayım, zaman zaman önlerindeyim. Takım topla çıktığında önemli bir görevim var. Önemli olan takımın kazanması, gol yemezsek daha da iyi olacak" ifadelerini kullandı.

"Kontra ataklara dikkat etmemiz gerekiyor"

Türkiye Ligi'nde geçiş oyununun kendisinin dikkatini çektiğini söyleyen Arao, "Ligde en çok dikkatimi çeken şey çok geçiş oyunu oynanıyor. Buradaki her takım kontra atak için bekliyor ve bu kontra ataklardan gol oluyor. Her maçı kazanmak için oynuyoruz. Kontra ataklara dikkat etmemiz gerekiyor" açıklamasında bulundu.