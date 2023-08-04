Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Willian Arao takımdan ayrılıyor: İşte yeni adresi! - Fenerbahçe Haberleri

        Willian Arao takımdan ayrılıyor: İşte yeni adresi!

        Bu sezon yıldız futbolcuları kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde diğer yandan ayrılıklar da yaşanıyor. Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro planlamasında düşünülmeyen Willian Arao için Brezilya ekibi Santos'tan bir açıklama geldi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2023 - 09:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Geçtiğimiz sezonu Süper Lig'de ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe transferde gaza bastı.

        • 2

          Kadrosuna birçok yıldız ismi katan sarı-lacivertlilerde ayrılacak isimler de bir hayli önem taşıyor.

        • 3

          Globo'nun haberine göre, yeni sezonda İsmail Kartal tarafından kadroda düşünülmeyen Willian Arao, Suudi Arabistan'a transfer oluyor.

        • 4

          Santos'un da kadrosunda görmek istediği isim için, Brezilya ekibinin teknik direktörünün açıklamaları ise transferi doğrular niteliklte.

        • 5

          "ARABİSTAN İLE MÜCADELE EDİLMİYOR"

          Arao'nun transferi için çok uğraştıklarını belirten Santos'un hocası Roberto Falcao, "Willian Arao ile anlaşmaya varmak üzereydik ama Suudi Arabistan'dan bir teklif geldi ve oraya gitmeyi tercih etti. Bu günlerde kimse Arabistan ile mücadele edemiyor." dedi.

        • 6

          31 yaşındaki Willian Arao'nun ismi, geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus'un ekibi Al Hilal ile anılıyor.

        • 7

          Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında Flamengo'dan 3 milyon Euro karşılığında transfer edilen Arao, Fenerbahçe formasıyla 45 maçta 1 gol ve 5 asistlik katkı sağlamıştı.

        • 8
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        Trump suçlamaları reddetti: "Bugün ABD için çok hazin bir gün"
        Trump suçlamaları reddetti: "Bugün ABD için çok hazin bir gün"
        İsveç'te kültür festivaline saldırı
        İsveç'te kültür festivaline saldırı
        Yaşlı çiftin ölümünün ardından dram çıktı!
        Yaşlı çiftin ölümünün ardından dram çıktı!
        Eyüpspor, Dimitri Payet'i istiyor!
        Eyüpspor, Dimitri Payet'i istiyor!
        15 yaşındaki Büşra'yı vahşice öldürmüştü! Caniden pişkin savunma!
        15 yaşındaki Büşra'yı vahşice öldürmüştü! Caniden pişkin savunma!
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        Doksuri Tayfunu vurdu: 1,2 milyon kişi tahliye edildi!
        Doksuri Tayfunu vurdu: 1,2 milyon kişi tahliye edildi!
        'Çok ayıp, söylemem'
        'Çok ayıp, söylemem'
        Ocakta maaş zammı nasıl hesaplanacak?
        Ocakta maaş zammı nasıl hesaplanacak?
        Sıtmayla mücadelede 'rastlantısal keşif'
        Sıtmayla mücadelede 'rastlantısal keşif'
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"
        Yüksek sıcaklıklar etkili olacak
        Yüksek sıcaklıklar etkili olacak
        Park halindeki TIR'a çarptılar!
        Park halindeki TIR'a çarptılar!
        Marsilya'dan Cengiz Ünder açıklaması!
        Marsilya'dan Cengiz Ünder açıklaması!
        Venezuela güzeli hayatını kaybetti
        Venezuela güzeli hayatını kaybetti
        YAŞ sona erdi! Metin Gürak Genelkurmay Başkanı oldu
        YAŞ sona erdi! Metin Gürak Genelkurmay Başkanı oldu
        Pepe'de flaş gelişme!
        Pepe'de flaş gelişme!
        TBMM olağanüstü toplanıyor
        TBMM olağanüstü toplanıyor
        Mavi Şimşekler, Cluj'u yıktı!
        Mavi Şimşekler, Cluj'u yıktı!
        Habertürk Anasayfa