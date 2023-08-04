Willian Arao takımdan ayrılıyor: İşte yeni adresi!
Bu sezon yıldız futbolcuları kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde diğer yandan ayrılıklar da yaşanıyor. Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro planlamasında düşünülmeyen Willian Arao için Brezilya ekibi Santos'tan bir açıklama geldi. İşte detaylar...
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Geçtiğimiz sezonu Süper Lig'de ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe transferde gaza bastı.
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Kadrosuna birçok yıldız ismi katan sarı-lacivertlilerde ayrılacak isimler de bir hayli önem taşıyor.
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Globo'nun haberine göre, yeni sezonda İsmail Kartal tarafından kadroda düşünülmeyen Willian Arao, Suudi Arabistan'a transfer oluyor.
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Santos'un da kadrosunda görmek istediği isim için, Brezilya ekibinin teknik direktörünün açıklamaları ise transferi doğrular niteliklte.
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"ARABİSTAN İLE MÜCADELE EDİLMİYOR"
Arao'nun transferi için çok uğraştıklarını belirten Santos'un hocası Roberto Falcao, "Willian Arao ile anlaşmaya varmak üzereydik ama Suudi Arabistan'dan bir teklif geldi ve oraya gitmeyi tercih etti. Bu günlerde kimse Arabistan ile mücadele edemiyor." dedi.
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31 yaşındaki Willian Arao'nun ismi, geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus'un ekibi Al Hilal ile anılıyor.
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Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında Flamengo'dan 3 milyon Euro karşılığında transfer edilen Arao, Fenerbahçe formasıyla 45 maçta 1 gol ve 5 asistlik katkı sağlamıştı.
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