Willian Arao takımdan ayrılıyor: İşte yeni adresi!

"ARABİSTAN İLE MÜCADELE EDİLMİYOR"

Arao'nun transferi için çok uğraştıklarını belirten Santos'un hocası Roberto Falcao, "Willian Arao ile anlaşmaya varmak üzereydik ama Suudi Arabistan'dan bir teklif geldi ve oraya gitmeyi tercih etti. Bu günlerde kimse Arabistan ile mücadele edemiyor." dedi.