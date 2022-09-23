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Willian Arao: Şampiyon olmak zorundayız - Fenerbahçe haberleri

Willian Arao: Şampiyon olmak zorundayız

Fenerbahçe'nin Flamengo'dan kadrosuna kattığı Willian Arao, Brezilya basınına transfer süreci ve hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu

23.09.2022 - 10:45 | Güncelleme: ABONE OL

  • Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada ülkesi Brezilya'ya giden Arao, ülke basınına konuştu. 

  • 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, "Fenerbahçe'de çok mutluyum. Yeni tecrübeler elde ediyorum. Rio de Janeiro'da uzun yıllar geçirdim ve evimdi. Her şeyi biliyordum. Flamengo'yu bırakmak zor değildi ama kolay da değildi. Eşimle oturup artıları ve eksileri konuştuk. Avrupa'da oynamak, bu deneyimi yaşamak hep hayalimdi. Uzun zamandır Flamengo'daydım ve her kupayı kazanmıştım. Flamengo'da yine daha fazla kupa için mücadele edecektim, ayrılmak kolay olmadı. Kupalar kazanacağım bir kulübü bırakıp yeni bir projeye gitmek, yeni bir hayatı seçmek. Eşimle ve babamla konuşup bu kararı aldık. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

  • "Fenerbahçe dev bir kulüp"

    "Fenerbahçe, Flamengo gibi çok büyük bir kulüp. Çok taraftarı var. Baskı çok büyük. Çünkü, Fenerbahçe dev bir kulüp. Şampiyonluk projesini ortaya koyan ve uzun süredir şampiyon olamayan bir kulüp. Buna son vermek için bir ekip oluşturuldu. O ekip için seçilenlerden biri olduğum için mutluyum."

  • Transfer süreci

    "Jorge Jesus beni aradı. Projeyi, kulübün beklentisini, rolümü anlattı. Bana güvendiğini söyledi. Jesus'tan bir telefon aldığınızda, bu önemlidir. Zaten Avrupa'ya gitme ve büyük bir ligde oynama hayalim vardı."

  • "Fenerbahçe gibi bir kulüpten teklif aldığınızda, sizi isteyen teknik direktör Jesus ise 'Hayır' diyemezsiniz. Her şey daha rahat olur. Ayrıca, kulübün başkan yardımcısıyla da konuştum. Bana maçlarımı izlediğini ve Jesus'tan önce bile beni istediklerini söyledi. Çok mutlu oldum."

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