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        Haberler Dünyadan William Friedkin vefat etti - Magazin haberleri

        William Friedkin vefat etti

        William Friedkin, 87 yaşında Los Angeles'ta hayata gözlerini yumdu. Friedkin'in vefat haberini yakın dostu Stephen Galloway doğruladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2023 - 12:26
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        Ünlü yönetmen vefat etti
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        'Şeytan' (The Exorcist) ve 'Kanunun Kuvveti' (The French Connection) filmlerinin yönetmeni William Friedkin'den acı haber geldi. Friedkin'in 87 yaşında hayata veda ettiği öğrenildi.

        Oscar ödüllü yönetmenin yakın arkadaşı Chapman Üniversitesi Dekanı Stephen Galloway, William Friedkin'in Los Angeles’ta yaşamını yitirdiğini doğruladı.

        WILLIAM FRIEDKIN HAKKINDA

        1935'te ABD'de dünyaya gelen yönetmen, yapımcı ve senarist, 1970'lerde yönettiği 'The Exorcist' ve 'The French Connection' filmleri ile tanınmıştı.

        William Friedkin, 'French Connection' filmiyle 'En İyi Yönetmen' dalında Oscar kazanmıştı.

        Friedkin, 1980'de yönettiği 'Cruising filmi' ile 'Razzie' olarak bilinen yılın en kötülerine verilen 'Altın Ahududu Ödülleri'ne 'En Kötü Yönetmen' ve 'En Kötü Senaryo' dallarında aday gösterilmişti.

        William Friedkin, '12 Angry Men' isimli televizyon dizisiyle Emmy'e aday olmuştu.

        Fotoğraflar: AA, AP, Reuters

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