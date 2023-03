Sinemanın çehresini değiştiren Yeni Hollywood akımının öncülerinden William Friedkin'in unutulmaz filmleri 42. İstanbul Film Festivali'nde!

HABERTURK.COM

42. İstanbul Film Festivali, polisiyeden korkuya, maceradan drama pek çok farklı türde başyapıtlara imza atan usta yönetmen William Friedkin'i bu yıl özel bir bölümle beyazperdeye getiriyor.

Cesur hikâyeleri, ikonik aksiyon filmleri, zamanının ötesinde ve çoğu kült yapıtıyla 1970'lerdeki Yeni Hollywood akımının öncülerinden William Friedkin festivalin retrospektif bölümünde yer alıyor. Friedkin'in dokuz filmi festivalde gösterilecek.

- Katil Joe / Killer Joe (2011)

İstanbul Film Festivali korku sinemasında çığır açan The Exorcist / Şeytan, sinema tarihinin en iyi araba kovalamaca sahnesini içeren The French Connection / Kanunun Kuvveti, hâlâ tartışmalar yaratan polisiye Cruising / Devriye gibi sürprizlerle dolu filmlerin yaratıcısı William Friedkin'in filmlerini beyazperdede izleyememiş sinemaseverleri ve Friedkin hayranlarını sinemaya çağırıyor.

- Kanunun Kuvveti / The French Connection (1971)

Seçkide, bu yıl 50. yılını kutlayan The Exorcist / Şeytan'ın yanı sıra Friedkin'in uzun yıllara yayılan kariyerinin farklı dönemlerinden sekiz film daha yer alıyor:

- The Boys In The Band (1970)

- Kanunun Kuvveti / The French Connection (1971)

- Şeytan / The Exorcist (1973)

- Dehşetin Bedeli / Sorcerer (1977)

- Devriye / Cruising (1980)

- Yaşamak ve Ölmek / To Live And Die In L.A. (1985)

- 12 Kızgın Adam / 12 Angry Men (1997)

- Böcek / Bug (2006)

- Katil Joe / Killer Joe (2011)

ÖNERİLEN VİDEO