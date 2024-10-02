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        Haberler Dünyadan Willem Dafoe ve Hilary Swank'ten defile sürprizi - magazin haberleri

        Willem Dafoe ve Hilary Swank'ten defile sürprizi

        Hollywood'un iki önemli yıldızı Willem Dafoe ile Hilary Swank, Paris Moda Haftası'nda sürpriz bir şekilde podyumda modellik yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2024 - 10:49 Güncelleme: 02.10.2024 - 11:02
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          'Örümcek Adam', 'Zavallılar', 'Şehrin Azizleri' gibi filmlerdeki performanslarıyla tanınan Willem Dafoe ile Oscar ödüllü oyuncu Hilary Swank, sürpriz bir şekilde podyumda yürüdü.

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          69 yaşındaki Willem Dafoe ile 50 yaşındaki Hilary Swank, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilede modellik yaptı.

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          Paris'te Palais d'Iéna'da gerçekleşen defilede her iki oyuncu da büyük beğeni topladı.

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          Defilenin bir diğer ünlü ismi de İngiliz model Cara Delevingne'di.

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          Philip Schneider ile evli olan Hilary Swank; ikizlerini, Nisan 2023'te dünyaya getirmişti.

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          En son 'Beterböcek Beterböcek' adlı yapımda rol alan Willem Dafoe, bu yıl Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız sahibi olmuştu.

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