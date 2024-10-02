Willem Dafoe ve Hilary Swank'ten defile sürprizi
Hollywood'un iki önemli yıldızı Willem Dafoe ile Hilary Swank, Paris Moda Haftası'nda sürpriz bir şekilde podyumda modellik yaptı
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'Örümcek Adam', 'Zavallılar', 'Şehrin Azizleri' gibi filmlerdeki performanslarıyla tanınan Willem Dafoe ile Oscar ödüllü oyuncu Hilary Swank, sürpriz bir şekilde podyumda yürüdü.
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69 yaşındaki Willem Dafoe ile 50 yaşındaki Hilary Swank, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilede modellik yaptı.
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Paris'te Palais d'Iéna'da gerçekleşen defilede her iki oyuncu da büyük beğeni topladı.
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Defilenin bir diğer ünlü ismi de İngiliz model Cara Delevingne'di.
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Philip Schneider ile evli olan Hilary Swank; ikizlerini, Nisan 2023'te dünyaya getirmişti.
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En son 'Beterböcek Beterböcek' adlı yapımda rol alan Willem Dafoe, bu yıl Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız sahibi olmuştu.
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