Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Will Smith sürpriz hareketiyle Oscar'daki tokat skandalını unutturdu - Magazin haberleri

        Will Smith sürpriz hareketiyle Oscar'daki tokat skandalını unutturdu

        Oscar Ödülleri'nde Chris Rock'a attığı tokatla hatırlanan ve Hollywood'un istenmeyen oyuncusuna dönüşen Will Smith, yeni filminin tanıtımı için hayranlarına yaptığı sürprizle skandalı unutturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2024 - 17:36 Güncelleme: 10.06.2024 - 18:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yaptığı sürprizle tokadı unutturdu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Will Smith, yeni filmi 'Bad Boys: Ride Or Die'ın Los Angeles gösteriminde hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı. 55 yaşındaki Smith ile 59 yaşındaki Martin Lawrence'ın başrolleri paylaştığı aksiyon filmi ön izlemelerden 5,9 milyon dolar kazandı ve hafta sonu gişesinde en üst sıraya yerleşti. Smith, büyük ilgi gören filmini seyretmeye gidenlere yaptığı sürprizin görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

        Ünlü oyuncu, henüz salona girmeden otomobilinden itibaren yaşadıklarını kameraya aldı. "Bu benim bir ritüelim. Bunu cuma, cumartesi günü bir filmim vizyona girdiğinde ve genellikle pazar günü bir gösterimim olduğunda yapıyorum. Sinema salonlarına gitmeyi seviyorum" açıklaması yapan Smith, çekimin devamında salonun arka sırasında mütevazı bir şekilde oturup filmi seyrederken görüldü.

        REKLAM

        Will Smith, tanınmamak için tıbbi maskeyle ve şapkayla salonda oturmayı tercih etti. Seyircilerle birlikte kahkaha atarken görülen oyuncu, filmden sonra seyircilerle birlikte dışarı çıktı ve onlara "Filmden keyif aldığınıza sevindim" diyerek kimliğini açıkladı.

        İlk başta insanlar onun sinemaseverlerden biri olduğunu düşünerek kayıtsız bir şekilde yanıt verdiler. Ancak kısa sürede filmin yıldızlarından biriyle konuştuklarını anladılar.

        Ardından Smith, hayranlarıyla kucaklaştı ve fotoğraf çektirdi. Şaşıran seyircilere "Ben de sizinle salondaydım" dedi.

        Hayran oldukları oyuncuyla karşılaşmanın heyecanını yaşan seyircilerden hiçbiri, 2022 Oscar Ödülleri'nde Chris Rock'a attığı ve Smith'in Hollywood'da istenmeyen kişi olmasına neden olan kötü şöhretli tokat konusunu aklına getirmemiş gibiydi. Dolayısıyla ilginç film tanıtım hamlesiyle Smith, tokat skandalını unutturmuş gibi görünüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #will smith
        #oscar
        #TOKAT

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi ile görüşecek
        Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi ile görüşecek
        Avrupa artık 'daha sağda'
        Avrupa artık 'daha sağda'
        10 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        10 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        Avrupa Parlamentosu’nun 45 yılda değişen yapısı
        Avrupa Parlamentosu’nun 45 yılda değişen yapısı
        Hasta köpek vakasında 1 tutuklama
        Hasta köpek vakasında 1 tutuklama
        7. katın balkonunda oynuyordu... Minik Derya 4 yaşındaydı!
        7. katın balkonunda oynuyordu... Minik Derya 4 yaşındaydı!
        Bu haftaya dikkat! Yakın vadede iyi haberler var
        Bu haftaya dikkat! Yakın vadede iyi haberler var
        Suriye'nin kuzeyindeki ertelenen sözde seçimlerle ilgili açıklama
        Suriye'nin kuzeyindeki ertelenen sözde seçimlerle ilgili açıklama
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        Macron neden erken seçim kararı aldı?
        Macron neden erken seçim kararı aldı?
        Böyle eğlendi
        Böyle eğlendi
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Son prova Polonya!
        Son prova Polonya!
        Ediz Hun'dan o fotoğrafın hikâyesi
        Ediz Hun'dan o fotoğrafın hikâyesi
        Avrupa borsalarında seçim düşüşü
        Avrupa borsalarında seçim düşüşü
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Paulista için geri sayım!
        Paulista için geri sayım!
        Habertürk Anasayfa