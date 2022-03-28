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Will Smith'in Chris Rock'a tokadı sosyal medyada gündem oldu! - Dünyadan Magazin Haberleri

Will Smith'in tokadı sosyal medyada gündem oldu

ABD'nin Los Angeles kentinde gerçekleşen 94. Oscar Ödülleri'nde, en çok Will Smith'in, Chris Rock'a attığı tokat konuşuldu. Ödüllerin bile önüne geçen sahne, sosyal medyada espri konusu oldu

28.03.2022 - 12:35 | Güncelleme: YAŞAM
HABERTURK.COM

  • ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen ve sunuculuklarını Amy Schumer, Wanda Sykes ve Regina Hall'un yaptığı 94. Oscar Ödül töreni gerçekleşti. En İyi Film Ödülü'nü CODA'nın kazandığı geceye damga vuran olay, ünlü aktör Will Smith'in sunucu Chris Rock'a sahnede canlı yayında attığı tokat oldu.

  • Olay, sunucu Chris Rock'ın Will Smith'in eşiyle ilgili yaptığı espri sonrasında yaşandı. Saç dökülmesine neden olan rahatsızlığı bulunan Jada Pinkett-Smith hakkında "Jada seni seviyorum, GI Joe 2 yakında, sabırsızlıkla görmeyi bekliyorum" şeklinde espri yapan Rock'ın yanına giden Smith, ünlü sunucuya canlı yayında tokat attı.

  • Önce ne olduğunu anlayamayan Rock, kısa süre sonra konuşmasına devam ederken, sinirli bir şekilde yerine dönen Smith, "Eşimin adını ağzına alma bir daha" diyerek sunucuya bağırdı. Daha sonra En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan ve ödül heykelini almak için sahneye çıkan Smith, hareketinden dolayı herkesten özür dilediğini belirtti.

     

  • Will Smith'in tokadı sosyal medyada paylaşımları da beraberinde getirdi. 

  • Sosyal medya kullanıcıları, Will Smith'i kimi zaman çizgi roman kahramanlarıyla karşılaştırdı, kimi zaman da tokat sahnesine photoshop ile çeşitli eklemeler yaptı. 

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