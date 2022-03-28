Will Smith'in tokadı sosyal medyada gündem oldu

Önce ne olduğunu anlayamayan Rock, kısa süre sonra konuşmasına devam ederken, sinirli bir şekilde yerine dönen Smith, "Eşimin adını ağzına alma bir daha" diyerek sunucuya bağırdı. Daha sonra En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan ve ödül heykelini almak için sahneye çıkan Smith, hareketinden dolayı herkesten özür dilediğini belirtti.