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Will Smith ile Jada Pinkett'in evliliği hep gündemde! Son olayları Oscar'da tokat

Will Smith ile Jada Pinkett'in evliliği hep gündemde!

Çeyrek asırlık evlilikleriyle sık sık gündeme gelen Will Smith ile Jada Pinkett, Hollywood'un en çok konuşulan ilişkilerinden. Smith'in 'açık ilişki' itirafının ardından çift, bu kez de Oscar'da yaşanan 'tokat' olayı ile dünya gündemine oturdu

28.03.2022 - 11:08 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen Oscar (Akademi) Ödülleri 94. kez düzenlendi. Törene, ödüllerden çok sahnede yaşanan 'tokat' olayı damga vurdu. Oyuncu Will Smith, sahneye çıktığında komedyen Chris Rock'a tokat attı.

  • "KARIMIN ADINI AĞZINA ALMA!"

    Ünlü komedyen Rock, Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in saçlarını kazıtmasıyla ilgili espriler yapınca Smith, oldukça sinirlendi. Şakalar üzerinde, "Karımın adını ağzına alma!" diyen Will Smith, Rock'ın şakalarının devam etmesi üzerine sahneye çıkıp, tokat attı.

  • ÖZÜR DİLEDİ

    Yayıncı kuruluş o esnada programın sesini kapatırken, "King Richard" filmiyle "En İyi Erkek Oyuncu Oscar"ını almak için sahneye çıkan Smith, olaydan sonra gözyaşları içinde konuştu.

    Ünlü oyuncu, "Akademi'den özür dilemek istiyorum, aday arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

  • SAÇLARINI KESTİRME SEBEBİNİ ANLATTI

    Yaşanan bu olayın ardından gözler ünlü çifte çevrildi. Will Smith ile 1997 yılında nikah masasına oturan Jada Pinkett Smith, geçtiğimiz yıl aralık ayında saçını neden kısa kestirdiğini sosyal medya hesabından anlattı. "Kimse benim beyin ameliyatı geçirdiğimi düşünmesin ya da durmadan soru sormasın diye bu açıklamayı yapıyorum." diyen Smith, sağlık sorunuyla alakalı konuştu.

  • "BAŞLANGICI KORKUTUCUYDU"

    Pinkett Smith, "Alopesi" adlı hastalık yüzünden yaşadığı saç kaybını anlattı. "Şimdi bu noktada sadece gülebiliyorum." diyen Jada Pinkett Smith, "Hepsi bir gün aniden oldu. 'Alopesi' ile mücadele ettiğimi hepiniz biliyorsunuz." şeklinde konuştu.

    Sürekli ve tutam tutam döküldüğü için saçlarının tümünü kazıtan ünlü isim, "Başlangıcı korkutucuydu. Bir gün banyodaydım ve bir avuç dolusu saç elime geldi. Bu, hayatım boyunca korkuyla titrediğim anlardan biriydi." açıklamasını yaptı.

    "ALOPESİ AREATA" NEDİR?

    Tıpta "alopesi areata", halk arasında da "saçkıran" ya da "kılkıran" hastalığı olarak bilinir. Saçlı deri, sakal bölgesi, kaşlar, kirpikler ve diğer vücut kıllarının, belli bir belirti olmaksızın, tüm vücuda yayılmış bir biçimde dökülmesiyle kendini gösteren bir hastalıktır.

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