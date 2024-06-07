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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Wilfried Zaha'nın Twitch hesabı yayın sırasında ban yedi - Galatasaray Haberleri

        Wilfried Zaha'nın Twitch hesabı yayın sırasında ban yedi

        Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Wilfried Zaha'nın Call of Duty yayını yaptığı sırada Twitch hesabı askıya alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2024 - 00:23 Güncelleme: 07.06.2024 - 00:23
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        Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Wilfried Zaha, canlı yayın platformu Twitch üzerinden bir süredir oyun yayınları yapıyordu.

        31 yaşındaki futbolcunun bugün Call of Duty yayını yaptığı sırada hesabı askıya alındı.

        Fildişi Sahilli futbolcu telif hakkı ihlali sebebiyle yayın yapmasının engellendiğini, ancak kısa süre içerisinde geri döneceğini belirtti.

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