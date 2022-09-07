WhatsApp'ta numara gizleme dönemi!

Tüm dünya genelinde en popüler mesajlaşma ağlarından biri olan WhatsApp, çeşitli güncellemelerle kendisinden söz ettiriyor. Yapılan yeniliklerle iyileştirmelerde bulunan WhatsApp yeni özelliğini test etmeye başladı. Kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak isteyen WhatsApp iki yeni özelliğini kullanıma sürdü. Alınan son bilgilere göre uygulamaya numara gizleme seçeneği eklenecek.

WHATSAPP'TA NUMARA GİZLEME ÖZELLİĞİ!

WhatsApp ile ilgili güncellemeleri paylaşan WABetaInfo'nun haberine göre; WhatsApp Desktop sürümüne gelen beta güncellemesinde numara gizleme özelliği olacağı belirtildi. Geçtiğimiz günlerde kullanıcıların işletme hesapları ile iletişim kurarken numaralarını gizleyebileceği ifade edilmişti.