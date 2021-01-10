2009 yılında eski Yahoo! çalışanları Brian Acton ve Jan Koum tarafından ABD'de kuruldu. 2014 yılında 19 milyar dolara Facebook tarafından satın alındı. Dünya genelinde 2 milyar kullanıcısı olan WhatsApp’ın üzerinden geçen trafik düşünüldüğünde, Facebook’un 7 yıl önce ne kadar kritik bir yatırım yaptığı da gözler önüne seriliyor.

Uygulamayı indirenler WhatsApp’a şu bilgilerine erişim izni vermiş oluyor: Cihaz kimliği ve çağrı bilgileri, konum, SMS, telefon bilgileri, kablosuz bağlantı bilgileri, kimlik, cihaz geçmişi, uygulama geçmişi, kamera, kişiler, mikrofon, depolama, fotoğraflar/medya içerikleri/dosyalar ve diğer başlığında 20 olmak üzere toplam 33 farklı erişim izni.