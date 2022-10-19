Whatsapp, her geçen gün kullanıcıların işini kolaylaştıracak güncelleme haberi veriyor.

Whatsapp, Mayıs ayında bir gruba eklenecek kişi sayısını 512'ye çıkarmıştı.

Şimdi, bu sayı daha arttı.

Son güncellemeyle birlikte bir gruba eklenebilen kişi sayısı 1.023' çıktı.

Şu anda bu özellik, WhatsApp'ın beta sürümünü kullananların yararlanabileceği bir güncelleme. Yakın bir zamanda tüm Whatsapp kullanıcılarının bu özellikten faydalanması bekleniyor.