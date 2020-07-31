Prof. Dr. Eraslan yaptığı araştırmayla ilgili şöyle konuşuyor: Whatsappiens, yâni whatsapp insanı. O kadar yoğun bir şekilde insanlar whatsapp üzerinde saatlerce çalışıyor, belki anlık olarak kontrol ediyor, gün içerisinde yüzlerce bakıyor, whatsapp üzerinden şikayetini bildiriyor, alışveriş yapıyor. Neredeyse anlık iletişim aracı olmaktan çıktı. İnsanların normal kullandıkları sözlü bir iletişim aracı haline geldi.
KADIN DAYANIŞMASINDAN, ALIŞVERİŞE
Prof. Eraslan, whatsappın giderek hayatımızda yeni bir insan tipi oluşturmaya başladığına dikkat çekiyor: Whatsapp artık sadece haberleşme için kullanılan dijital mecralardan biri değil. Kadın dayanışması, organizasyon hazırlıkları ya da alışveriş bunlardan sadece birkaçı.
PANDEMİ DÖNEMİNDE KULLANIM ARTTI
Kullanıcıların yüzde 57'si 2 saat ve üzeri, yüzde 17'si ise 5 saat ve üzeri Whatsapp kullanıyor.
Eraslan şöyle devam ediyor:
Pandemi dönemin dijital alışkanlık anketinde de whatsapp gruplarının çok arttığı ortaya konmuştur. Ücretsiz olması, kullanımın basit olması, sesli ve görüntülü kullanım olanaklarının yoğun olması. Sosyal çevrenin etkisi, işhayatının içinde etkin kullanılması.
SUÇ ÖRGÜTLERİ DE TERCİH EDİYOR
Kriminal iletişim araştırmasında da suç örgütlerinin çokça kullandığı bir uygulama. Her dört kişiden biri Whatsapp gruplarından atılmış. Hem kendi iç kurallarını olduğunu göstermekte hem de insanların bu kurallarını ihlal etme potansiyelini göstermekte.
'Whatsapp gruplarından çıkarıldığınız zaman ne hissedersiniz?' sorusuna birçoğu öfke ve kızgınlık ifadesini kullanmış. Mavi tık hilesini yapanları insanlar sevmiyor. Her 4 kişiden biri whatsapp gruplarında kaza yaşamış. Yani başka bir gruba atmış. Bu da çok ilginç. Ondan sonra olası problemler ortaya çıkmış.
WHATSAPP'IN YAZILI OLMAYAN KURALLARI VAR
Erkekler whatsappta daha çok konuşmakta. Yaş olarak da 18-24 yaş kesiminde bir yoğunlaşmayı görüyoruz. Yazılı olmasa da whatsappta hiyerarşik kurallar var. Sesli mesajlarda ast-üst ilişkisi sözkonusu. Bir hoca 100 kişilik öğrenci grubuna sesli mesaj atabilir. Ama öğrenci hocaya sesli mesaj atamaz. Bunun yazılı kuralı yok bir norm olarak yerleşmiş. Bu yüzden whatsapın bir sosyolojisi var.
KADINA YÖNELİK ŞİDDETTE ÖNEMLİ ROL OYNUYOR
Whatsapp kadın dayanışması için sıkça kullanılan bir mecra. Kadınların şiddete uğramasından, hayvan haklarına kadar, insanların gördüğü haksızlığı paylaşım sürecinde whatsapp ciddi bir mecra. Şiddete uğrayan kadın kendi görüntüsünü gruba atınca yatay seyirde ilerleyip, gündem oluşturmaktadır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!