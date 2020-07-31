Fatmanur Boylu fnboylu@haberturk.com

Prof. Dr. Eraslan yaptığı araştırmayla ilgili şöyle konuşuyor: Whatsappiens, yâni whatsapp insanı. O kadar yoğun bir şekilde insanlar whatsapp üzerinde saatlerce çalışıyor, belki anlık olarak kontrol ediyor, gün içerisinde yüzlerce bakıyor, whatsapp üzerinden şikayetini bildiriyor, alışveriş yapıyor. Neredeyse anlık iletişim aracı olmaktan çıktı. İnsanların normal kullandıkları sözlü bir iletişim aracı haline geldi.

KADIN DAYANIŞMASINDAN, ALIŞVERİŞE

Prof. Eraslan, whatsappın giderek hayatımızda yeni bir insan tipi oluşturmaya başladığına dikkat çekiyor: Whatsapp artık sadece haberleşme için kullanılan dijital mecralardan biri değil. Kadın dayanışması, organizasyon hazırlıkları ya da alışveriş bunlardan sadece birkaçı.

PANDEMİ DÖNEMİNDE KULLANIM ARTTI

Kullanıcıların yüzde 57'si 2 saat ve üzeri, yüzde 17'si ise 5 saat ve üzeri Whatsapp kullanıyor.

Eraslan şöyle devam ediyor:

Pandemi dönemin dijital alışkanlık anketinde de whatsapp gruplarının çok arttığı ortaya konmuştur. Ücretsiz olması, kullanımın basit olması, sesli ve görüntülü kullanım olanaklarının yoğun olması. Sosyal çevrenin etkisi, işhayatının içinde etkin kullanılması.

SUÇ ÖRGÜTLERİ DE TERCİH EDİYOR

Kriminal iletişim araştırmasında da suç örgütlerinin çokça kullandığı bir uygulama. Her dört kişiden biri Whatsapp gruplarından atılmış. Hem kendi iç kurallarını olduğunu göstermekte hem de insanların bu kurallarını ihlal etme potansiyelini göstermekte.

'Whatsapp gruplarından çıkarıldığınız zaman ne hissedersiniz?' sorusuna birçoğu öfke ve kızgınlık ifadesini kullanmış. Mavi tık hilesini yapanları insanlar sevmiyor. Her 4 kişiden biri whatsapp gruplarında kaza yaşamış. Yani başka bir gruba atmış. Bu da çok ilginç. Ondan sonra olası problemler ortaya çıkmış.

WHATSAPP'IN YAZILI OLMAYAN KURALLARI VAR

Erkekler whatsappta daha çok konuşmakta. Yaş olarak da 18-24 yaş kesiminde bir yoğunlaşmayı görüyoruz. Yazılı olmasa da whatsappta hiyerarşik kurallar var. Sesli mesajlarda ast-üst ilişkisi sözkonusu. Bir hoca 100 kişilik öğrenci grubuna sesli mesaj atabilir. Ama öğrenci hocaya sesli mesaj atamaz. Bunun yazılı kuralı yok bir norm olarak yerleşmiş. Bu yüzden whatsapın bir sosyolojisi var.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETTE ÖNEMLİ ROL OYNUYOR

Whatsapp kadın dayanışması için sıkça kullanılan bir mecra. Kadınların şiddete uğramasından, hayvan haklarına kadar, insanların gördüğü haksızlığı paylaşım sürecinde whatsapp ciddi bir mecra. Şiddete uğrayan kadın kendi görüntüsünü gruba atınca yatay seyirde ilerleyip, gündem oluşturmaktadır.