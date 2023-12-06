İstanbul’da çökertilen bir hırsızlık çetesinin yöntemi akıllara durgunluk verdi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, İstanbul’un Anadolu Yakası’nda çete kuran hırsızlık ekibi, önce Whatsapp grubunu kurdu.

GÖREV DAĞILIMLARINA GÖRE KADIN ÜYELER EŞLİK ETTİ

Her çete üyesine hırsızlık yapılacak bölgeler verildi. Her grubun yanına dikkat çekmemek için de çete üyesi bir kadın verildi. Hırsızlar girdikleri apartmanlarda evde olmayan kişilerin dairelerinin kapı anahtarını kırarak içeri girerek hırsızlık yapmaya başladı.

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POLİSE “ZUBİ” TAKMA ADINI KULLANDILAR

Yüzlerinin kameralara takılmaması için şemsiye kullanan hırsızlar, çakar taktıkları araçları kullandı. Sahte plaka basımı bile yapan hırsızlar, bastıkları sahte plakaları çakarlı araçlarına taktı. Kendi aralarında polise dikkat edilmesi için yapılan uyarılarda polis kelimesi yerine ‘Zubi’ kelimesini kullandılar.