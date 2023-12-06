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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da Whatsapp grubu üzerinden örgütlenen hırsızlık çetesi çökertildi

        Whatsapp gruplu hırsızlık çetesi!

        Hırsızlık çetesi, önce Whatsapp grubu kurdu. Ardından dikkat çekmemek için, hırsızlığa çıkan çete üyelerine birer kadın eşlik etti. Birbirleriyle Whatsapp grubu üzerinden yazışan çete üyeleri polise şifreli olarak 'Zubi' takma adını koydu. Çete lideri, iyi hırsızlık yapmayan elemanları Whatsapp grubundan attı. İşte tüm bunları yapan İstanbul'un azılı hırsızlık çetesi çökertildi. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberi..

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 06.12.2023 - 10:07 Güncelleme: 06.12.2023 - 10:26
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        Whatsapp gruplu hırsızlık çetesi!
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        İstanbul’da çökertilen bir hırsızlık çetesinin yöntemi akıllara durgunluk verdi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, İstanbul’un Anadolu Yakası’nda çete kuran hırsızlık ekibi, önce Whatsapp grubunu kurdu.

        GÖREV DAĞILIMLARINA GÖRE KADIN ÜYELER EŞLİK ETTİ

        Her çete üyesine hırsızlık yapılacak bölgeler verildi. Her grubun yanına dikkat çekmemek için de çete üyesi bir kadın verildi. Hırsızlar girdikleri apartmanlarda evde olmayan kişilerin dairelerinin kapı anahtarını kırarak içeri girerek hırsızlık yapmaya başladı.

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        POLİSE “ZUBİ” TAKMA ADINI KULLANDILAR

        Yüzlerinin kameralara takılmaması için şemsiye kullanan hırsızlar, çakar taktıkları araçları kullandı. Sahte plaka basımı bile yapan hırsızlar, bastıkları sahte plakaları çakarlı araçlarına taktı. Kendi aralarında polise dikkat edilmesi için yapılan uyarılarda polis kelimesi yerine ‘Zubi’ kelimesini kullandılar.

        BAŞARISIZ OLANLARI WHATSAPP’TAN ATTILAR

        Azılı hırsızlardan oluşan çetenin bir diğer özelliği de, başarısız veya iyi hırsızlık işi yapmayan çete üyelerine verilen cezaydı. Bu tür çete üyeleri öncelikle Whatsapp grubundan çıkartılarak çeteden uzaklaştırılıyordu.

        9 KİŞİ TUTUKLANDI

        Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, çetenin izine rastlanıldı. Aralıklı günlerle Sancaktepe, Gaziosmanpaşa, Fatih, Ümraniye, Ataşehir, Sultanbeyli ve Maltepe ilçelerinde peş peşe operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 14 kişilik hırsızlık çetesi çökertildi.

        Yapılan soruşturmada 24 evde hırsızlık yaptığı belirlenen Whatsapplı hırsızlık çetesi, işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. 9 şüpheli tutuklandı. 5 kişi hakkında ise adlı kontrol kararı verildi.

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