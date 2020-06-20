Akıllı telefonlar için geliştirilen, platformlar arası çalışma özelliğine sahip bir mesajlaşma ve arama uygulaması olan WhatsApp'da dün gece saatlerinde flaş bir gelişme yaşandı. bu gelişme ile birlikte milyonlarca kullanıcı sosyal medya hesaplarından yaplaşımlar yaparak bu durumu eleştirdiler. WhatsApp çevrimiçi özelliği belirli bir süre kapalı kalması adete kullanıcıları çileden çıkardı. Kimisi durumu anlayamazken kimisi bu durumu olumlu karşıladı. Peki, WhatsApp çevrimiçi özelliği kaldırılacak mı?
WHATSAPP ÇEVRİMİÇİ ÖZELLİĞİ KALDIRILDI MI?
Yaklaşık 10 yıl önce hayatımıza giren WhatsApp milyarlarca kullanıcıya ulaşarak iletişim devi olmayı başardı. Durum böyle olunca en ufak bir değişiklik tepki toplayabiliyor. Tamda dün gece böyle bir gelişme yaşandı. Yaklaşık 1 saatliğine WhatsApp çevrimiçi özelliğini kullanıma kapattı. Kullanıcıları durumu hemen fark ederek sosyal medya üzerinden eleştiri yağmurunu tuttular. WhatsApp çevrimiçi özelliği kaldırmayı mı denedi yoksa güncelleme mii yapmak istedi ya da teknik arıza mı oldu bilinmiyor ama bu durum kullanıcıları çileden çıkardığı kesin. WhatsApp çevrimiçi özelliği kaldırması ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.
WHATSAPP ÇEVRİMİÇİ ÖZELLİĞİ NEDİR? NASIL KALDIRILIR?
Son görülme ve çevrimiçi, kişilerinizin WhatsApp’ı en son ne zaman kullandıklarını ve çevrimiçi olup olmadıklarını gösterir.
Bir kişinin çevrimiçi olması, cihazında WhatsApp’ın ön planda açık olduğunu ve İnternet’e bağlı olduğunu gösterir. Ancak bu, kişinin mesajınızı okuduğu anlamına gelmez.
Son görülme, kişinin WhatsApp’ı en son ne zaman kullandığını gösterir. Son görülme durumunuzu kimlerin görebileceğini gizlilik ayarlarımızdan kontrol edebilirsiniz. Çevrimiçi olduğunuzu gizleyemeyeceğinizi lütfen unutmayın.
Belirli bir kişinin son görülme durumunu görememenizin birkaç farklı sebebi olabilir:
Gizlilik ayarlarını bu bilgiyi saklayacak şekilde ayarlamış olabilir.
Siz gizlilik ayarlarınızı bu bilgiyi paylaşmayacak şekilde ayarlamış olabilirsiniz. Son görülme durumunuzu paylaşmazsanız diğer kişilerin son görülme durumlarını da göremezsiniz.
Bu kişi sizi engellemiş olabilir.
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