Yaşamını yitirdi

Yapılan açıklamada, "Büyük bir üzüntüyle kardeşimiz Wayne Swinny'nin ölümünü duyuruyoruz. Grup olarak turdayken beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti" ifadelerine yer verildi.

2001'de yayınladıkları 'Every Six Seconds' abümü en büyük başarıları olmuştu. 'En iyi Hard Rock Performansı' dalında 2002'de Grammy'ye aday gösterilmişti.

Swinniy, 'Saliva'yı 1996'da Josey Scott, Chris Dabaldo, Dave Novotny ve Paul Crosby ile beraber kurmuştu. Grup ilk albümünü aynı adla 1997'de çıkarmıştı.