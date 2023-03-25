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Haberler Dünyadan Wayne Swinny yaşamını yitirdi - Magazin haberleri

Wayne Swinny yaşamını yitirdi

Rock grubu 'Saliva'nın kurucu üyesi Wayne Swinny, 59 yaşında geçirdiği beyin kanaması sonucunda hayatını kaybetti

Giriş: 25.03.2023 - 10:54 | Güncelleme: ABONE OL
Wayne Swinny yaşamını yitirdi - Magazin haberleri
Yaşamını yitirdi
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HABERTURK.COM

Müziyen Wayne Swinny'den acı haber geldi. Swinny'in geçirdiği beyin kanaması sonucunda 59 yaşında vefat ettiği öğrenildi. Acı haber Wayne Swinny'in yer aldığı 'Saliva' grubunun resmi sosyal medya hesabından duyuruldu.

Yapılan açıklamada, "Büyük bir üzüntüyle kardeşimiz Wayne Swinny'nin ölümünü duyuruyoruz. Grup olarak turdayken beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti" ifadelerine yer verildi.

'SALIVA'YI 1996'DA KURMUŞTU

Swinniy, 'Saliva'yı 1996'da Josey Scott, Chris Dabaldo, Dave Novotny ve Paul Crosby ile beraber kurmuştu. Grup ilk albümünü aynı adla 1997'de çıkarmıştı.

2001'de yayınladıkları 'Every Six Seconds' abümü en büyük başarıları olmuştu. 'En iyi Hard Rock Performansı' dalında 2002'de Grammy'ye aday gösterilmişti.

Fotoğraflar: Instagram

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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