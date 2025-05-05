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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Warren Buffett açıkladı: Emlak mı, hisse mi? - İş-Yaşam Haberleri

        Warren Buffett açıkladı: Emlak mı, hisse mi?

        Bu yılın sonunda görevi bırakacağını açıklayan Berkshire Hathaway CEO'su Warren Buffett kendisine sıklıkla sorulan "Emlak mı, hisse mi?" sorusuna yanıt verdi. Buffett konuşmasında hisse senetlerine yatırım yapmanın neden gayrimenkulden daha iyi olduğunu düşündüğünü açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2025 - 11:16 Güncelleme: 05.05.2025 - 11:16
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        Warren Buffett açıkladı: Emlak mı, hisse mi?
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        Yıl sonunda görevi bırakacağını açıklayan Warren Buffett, Berkshire'ın son yıllık toplantısında, hisse senedi mi, gayrimenkul mü sorusuna yanıt verdi.

        Buffett konuşmasında hisse senetlerine yatırım yapmanın neden gayrimenkulden daha iyi olduğunu düşündüğünü açıkladı.

        Buffett konuşmasında "Gayrimenkul, anlaşmaların müzakere edilmesi, harcanan zaman, mülkiyete birden fazla tarafın dahil olması açısından hisse senetlerinden çok daha zor. Genellikle gayrimenkulün başı belaya girdiğinde, öz sermaye sahibinden daha fazlasıyla uğraştığınızı fark edersiniz. Ama öyle zamanlar oldu ki... Kelepir fiyatlara el değiştirdiğim oldu, ama genellikle hisse senetleri daha ucuzdu, ama bunu yapmak çok daha kolaydı. Charlie daha çok emlak işi yapardı. Charlie gayrimenkul işlemlerinden hoşlanıyordu ve hayatının son beş yılında oldukça fazla sayıda gayrimenkul işlemi yaptı. Ama kendisi için ilginç olan bir oyun oynuyordu. Ama bence 21 yaşındayken ondan bir seçim yapmasını isteseydiniz, ya hayatının geri kalanında sadece hisse senetlerinde olacaktı ya da hayatının geri kalanında gayrimenkulde. Bir saniye içinde hisse senetlerini seçerdi" dedi.

        "En azından Amerika Birleşik Devletleri'nde çok daha fazla fırsat var. Menkul kıymetler piyasasında emlak ve gayrimenkul piyasasına kıyasla çok daha fazla fırsat var" diyen Buffett "Genellikle tek bir mal sahibi ya da uzun süredir sahip oldukları büyük bir mülkün sahibi olan bir aile ile muhatap oluyorsunuz. Belki de çok fazla borçlanmışlardır. Belki de nüfus eğilimleri onlara karşıdır. Ama onlar için bu muazzam bir şey. New York Borsası'na gittiğinizde, milyarlarca dolar değerinde işi tamamen anonim olarak ve beş dakika içinde yapabilirsiniz. Ve işlemler tamamlandığında tamamlanmış olur. Gayrimenkulde, sıkıntılı bir borç verenle büyük bir anlaşma yaptığınızda, anlaşmayı imzaladığınızda, başka bir aşamaya geçersiniz. Sonra insanlar daha fazla şey için pazarlık yapmaya başlar. Bu tamamen farklı bir oyun. Ve farklı tipte insanlar, bir dereceye kadar, bu oyundan keyif alırlar. 2008'de ve 2009'da önümüze çıkan birkaç emlak anlaşması yaptık, ancak menkul kıymetlerde akıllıca ve muhtemelen daha iyi bir şey yapmakla karşılaştırıldığında, bunların bize harcatacağı zaman miktarı karşılaştırılamazdı. Yani, bir gayrimenkul anlaşmasında her cümle önemlidir. Hisse senetlerinde, eğer birinin 20 bin Berkshire hissesi ya da başka bir şey satması gerekiyorsa ve bizi arıyorlarsa ve fiyat da doğruysa, bu iş beş saniye içinde biter. Ve her zaman kapanır" diye ekledi.

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