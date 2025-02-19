Wanda Nara'nın, sevgilisi L-Gante ATV kazası geçirdi

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın boşanma davası devam ederken, Icardi ünlü oyuncu China Suarez ile yeni bir aşka yelken açmış ve ikili geçtiğimiz haftalarda birlikte İstanbul'a gelmişti.

REKLAM advertisement1 Wanda Nara ise evliliğinin bitmesine sebep olan kendisinden küçük rapçi sevgilisi L-Gante ile yeniden bir araya gelmişti.

Mauro Icardi ile Wanda Nara, birbirlerine yaptıkları göndermeler ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. İkili, benzer fotoğraflarla karşılık vererek adeta bir rekabet içinde.

Son olarak Wanda Nara, Sevgililer Günü'nde yaptığı aşk dolu paylaşımıyla dikkat çekti. Duygusal mesajında; "Sadece iyi duyguları olan biri, hayatımda her zaman istediğim kişidir. Benim parçalarımı aldın ve bana neler yaşadığımı söylemeden nasıl yapabildiğini birçok kez unutturdun. Farkında olmadan bana makyajsız kalmanın cesaretini verdin ve böylece her zaman beni hatırladığın ve güzel olduğumu söylüyorsun.

REKLAM Beni görmediğim bir mükemmellik görüyorsun ama bana güven veriyor, daha önce hiç kimse gözlerimi çillerime bakmadı. Bana sadakatin paradan daha değerli olduğunu öğrettin. Aramızdaki yaş farkına rağmen değerlerimizin, hayallerimizin aynı olduğunu gösterdin. Sen hayal edebileceğim en nazik, en tatlı erkek arkadaşsın. Seni seviyorum. Aşk hikâyemizi yeniden yaşamak istiyorum"

L-GANTE'NİN ATV KAZASI Wanda Nara ile birlikte Pinamar’da tatil yapan L-Gante, ATV kazası geçirdi. Aracın devrilmesi sonucu köprücük kemiğinde iki kırık oluşan rapçi, hastaneye kaldırıldı.

Wanda Nara, sosyal medya hesabından hastanede çekilen fotoğrafları paylaşarak L-Gante'nin iyi olduğunu açıkladı. Ayrıca, Wanda Nara’nın 24 Şubat Pazartesi günü bir ödül töreni için Türkiye’ye geleceği öğrenildi. Fotoğraflar: Instagram