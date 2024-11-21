Mauro Icardi ile Wanda Nara arasındaki olaylı boşanma süreci devam ediyor.

Yaşadığı sakatlıktan dolayı sezonu kapatıp Arjantin’e giden Icardi, dün Wanda Nara’nın evine gelip kendisini taciz ettiğini öne sürdü.

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Mauro Icardi, daha sonra Wanda Nara’nın evinde olduğu bir videoyu da takipçileriyle paylaştı. Icardi, bu paylaşımları bir saat sonra sildi.

"Beni taciz etti" Haberi Görüntüle Yaşananların ardından Mauro Icardi, soluğu kuaförde aldı ve saçlarını boyattı. O anları da Instagram hesabından yayımlayan yıldız futbolcu; "Sen değişmezsen, hiçbir şey değişmez" dedi.