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        Haberler Magazin Wanda Nara: Hiçbir şey için bir erkeğe ihtiyacım yok - Magazin haberleri

        Wanda Nara: Hiçbir şey için bir erkeğe ihtiyacım yok

        Aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Wanda Nara ve rapçi sevgilisi L-Gante bir kez daha ayrıldı. Nara, sosyal medyadan dikkat çekici bir paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2025 - 20:11 Güncelleme: 28.04.2025 - 20:16
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        Yine ayrıldılar
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        Aşk hayatındaki iniş çıkışlarla adından sıkça söz ettiren Wanda Nara, Arjantinli rapçi sevgilisi L-Gante ile yeniden ayrıldı. Çalkantılı ilişkileriyle gündemden düşmeyen çift, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

        Mauro Icardi ile yaşadığı boşanma sürecinde de magazin basınının yakın markajında olan Nara, bir süredir L-Gante ile yaşadığı gelgitli ilişkiyle konuşuluyordu. Geçtiğimiz aylarda; "Çocuklarımın bana ihtiyacı var" diyerek L-Gante'den ayrılmıştı. Nara, bu hamlesiyle Icardi'ye barış mesajı göndermişti.

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        O dönem Mauro Icardi ile olan eski fotoğraflarını arşivden çıkarıp futbolcuyu sosyal medyada yeniden takibe alan Nara, istediği ilgiyi göremeyince yeniden L-Gante'ye dönmüştü.

        Bu barış da uzun sürmedi. Wanda Nara, son ayrılığın ardından sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

        "BREZİLYA'DAN KÖTÜ KIZ OLARAK ÇOK MUTLUYUM"

        Brezilya'da olduğunu belirten Wanda Nara, bir fotoğrafını paylaşarak şu notu düştü; Yeni bir hit'im var! Merhaba Pazartesi... Pazartesi günü antrenman yaptım, beni izleyin. Brezilya'dan kötü kız olarak çok mutluyum; geliyorum ve bir sonrakini çekiyorum. Gece olduğunda ve yılan kolyemi çıkarmak istediğim zamanlar dışında hiçbir şey için bir erkeğe ihtiyacım yok."

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Wanda Nara
        #L-Gante
        #Mauro Icardi

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