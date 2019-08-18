18 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bloomberg'in dünyanın en zengin aileleri listesinde bulunan 25 ailenin toplam serveti 1.4 trilyon dolara ulaştı. Söz konusu ailelerin serveti son 1 yılda yüzde 24 yükseldi. Listenin zirvesinde ise ABD'li market zinciri Walmart'ın yüzde 50'sini elinde bulunduran Walton Ailesi yer alıyor. Walton ailesinin toplam serveti son 1 yılda 39 milyar dolar artarak 190.5 milyar dolara ulaştı. Bu yükselişte Walmart hisselerinde son 1 yılda yaşanan yüzde 15'lik artış ve firmanın yaklaşık 6 milyar dolar kâr payı dağıtması etkili oldu.
514 MİLYAR DOLAR CİRO
Böylece Walton ailesi son 1 yılda servetini her gün 107 milyon dolar ya da dakikada 74 bin dolar artırmış oldu. Geçen yıl 514 milyar dolar ciro elde eden Walmart'ın dünya genelinde 11 bin civarında mağazası bulunuyor. Uzmanlar ultra zenginlerin hızlı bir şekilde artan servetinin politik gerilimleri artırdığına dikkat çekiyor. Son yıllarda artan sayıda ABD'li politikacı milyarderlere ek servet vergisi getirilmesi önerisinde bulunurken, söz konusu ailelerin bazı mensupları da bu öneriyi desteklemeye başladı.
SERVET VERGİSİNİ DESTEKLEYEN MİLYARDER
Haziran ayında Hyatt Otelleri'nin sahibi Pritzker ailesinin mensuplarından Liesel Pritzker Simmons 'servet vergisi' fikrini desteklediğini belirterek "Eğer böyle bir uygulamaya geçmezsek ne yapacağız? Her tarafı dökülen bir ülkede para istiflemenin ne anlamı var" açıklamasında bulundu. Pretzker Ailesi 33.7 milyar dolarlık toplam servetiyle dünyanın en zengin 17. ailesi konumunda bulunuyor.
İşte dünyanın en zengin 10 ailesi (milyar dolar):
|Sıra
|Aile
|Şirket
|Toplam serveti
|1
|Walton
|Walmart
|190.5
|2
|Mars
|Mars
|126.5
|3
|Koch
|Koch Industries
|124.5
|4
|Suud
|-
|100
|5
|Wertheimer
|Chanel
|57.6
|6
|Hermes
|Hermes
|53.1
|7
|Van Damme,
De Spoelberch,
De Mevius
|Anheuser-Busch InBev
|52.9
|8
|Boehringer,
Von Baumbach
|Boehringer Ingelheim
|51.9
|9
|Ambani
|Reliance Industries
|50.4
|10
|Cargill,
MacMillan
|Cargill
|42.9
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