Wagner Pina: Hedefimiz şampiyonluk yarışı vermek

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor'un sağ beki Wagner Pina, karşılaşmayı değerlendirdi.

REKLAM advertisement1

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK YARIŞI VERMEK"

Hedeflerinin şampiyonluk yarışı içinde olmak olduğunu dile getiren Pina, "Ben aslında iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Onlar da iyi maç çıkardı. 3 puan her iki tarafa da gidebilirdi, şaşırtmazdı. Biz iyi mücadele verdik. Bizim hedefimiz şampiyonluk yarışı vermek. Böyle devam edersek bu yarışın içerisinde olacağız." ifadelerini kullandı.