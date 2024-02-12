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        Haberler Dünya Ortadoğu Son dakika: WAFA: İsrail Refah’a saldırdı: 100’den fazla kişi öldü

        Son dakika haberi İsrail Refah’a saldırdı: 100’den fazla kişi öldü

        Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentine düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişinin öldüğünü bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 06:58 Güncelleme: 12.02.2024 - 07:28
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        İsrail Refah'a saldırdı: 100'den fazla kişi öldü
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        İsrail’in, güvenli bölge olduğunu iddia ederek insanları sürdüğü Gazze’nin Mısır sınırındaki Refah kentine düzenlediği saldırılarında 100’den fazla kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin yaralandığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı'nın Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya dayandırdığı habere göre, Refah'taki hastane yetkilileri, İsrail’in, Refah kentine düzenlediği saldırılarında 100’den fazla kişinin öldürüldüğünü, yaralanan yüzlerce kişinin hastanelere ulaştığını belirtti.

        Filistin Kızılayı da İsrail saldırılarının Refah şehir merkezinde yoğunlaştığını ve saldırılarda sivillerin evlerinin de hedef alındığını duyurdu.

        Kuveyt Hastanesi Müdürü Suhayb el-Hıms ise hastanenin çok tehlikeli durumdaki yaralılarla dolu olduğunu, yeterli ilaç ve serum bulunmadığını ifade etti.

        Yerel kaynaklar, savaş uçaklarının, yoğun topçu atışı ve savaş gemilerinin denizden yoğun ateşiyle eş zamanlı olarak yaklaşık 40 hava saldırısı düzenlediğini, özellikle yerinden edilmiş kişilerin barındığı çok sayıda evi ve camiyi hedef aldığını kaydetti.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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