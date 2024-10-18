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        Haberler Bilgi Magazin Vural Çelik kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, rol aldığı yapımlar nedir? Vural Çelik neden hayatını kaybetti?

        Vural Çelik kimdir, neden hayatını kaybetti?

        Avrupa Yakası'nda canlandırdığı 'Kubilay Peynircioğlu' karakteri ile hafızalara kazınan Vural Çelik hayatını kaybetti. 51 yaşındaki oyuncunun ani ölümü hem sevenlerini hem sanat dünyasını yasa boğdu. Peki, Vural Çelik kimdir ve neden hayatını kaybetti? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2024 - 10:29 Güncelleme: 18.10.2024 - 10:29
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        • 1

          Başta Avrupa Yakası olmak üzere birçok sinema filmi ve televizyon yapımında yer alarak adını duyuran Vural Çelik, 51 yaşında hayatını kaybetti. Çelik'in ani vefatı sonrası sanat camiasından birçok isim taziye mesajları yayınladı. Peki, Vural Çelik kimdir ve neden hayatını kaybetti? İşte, detaylar...

        • 2

          VURAL ÇELİK NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

          Çelik'in menajeri Rasim Özcan, defalarca aramasına rağmen oyuncuya ulaşamadı. Özcan, eve girip bakmaları için site güvenliğine haber verdi. Site güvenliği; "Bizim eve girme yetkimiz yok, giremeyiz" deyince Özcan, polisi aradı. Polis memurları, eve girdiğince Vural Çelik'in cansız bedeniyle karşılaştı.

          Rasim Özcan yaptığı açıklamada; "Neden öldüğüyle ilgili net bir şey söyleyemiyorum. Şeker, kalp, tansiyon hepsi vardı." dedi.

          Vural Çelik, 3 gün önce kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Vural'ın ölüm nedeni, otopsiyle belirlenecek.

        • 3

          10 YIL ÖNCE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

          Vural Çelik, 2014'te kalp krizi geçirmiş, uzun süre hastanede tedavi görmüştü. Çelik, Ocak 2024'te iki kez Influenza'ya yakalanarak yine uzun süre hastanede tedavi gördü.

        • 4

          VURAL ÇELİK KİMDİR?

          18 Mart 1972'de Ankara'da dünyaya geldi. Bir arkadaşı, Levent Kırca Tiyatrosu'na gazete ilanıyla oyuncu arandığını söyledikten sonra 1989'da yaptığı başvuru kabul edildi.

        • 5

          Levent Kırca Tiyatrosu'ndan sonra Yasemin Yalçın'ın tiyatrosuna giren Vural Çelik, sanat yönetmeni olan Selahattin Taşdöğen'in yardımcılığını üstlendi. Önce Necati Akpınar ve Yılmaz Erdoğan ile tanıştıktan sonra BKM oyuncusu olarak çalıştı.

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