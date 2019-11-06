Malatya'da, yolcu otobüsünde bir şüphelinin vücuduna sarılı halde gizlenmiş 2 kilo 50 gram toz esrar ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlileri, doğu illerinden batı illerine uyuşturucu ticareti yapan, nakleden, bulunduran şüpheli ve grupların yakalanmasına yönelik kentte çalışma yaptı.

Malatya-Elazığ kara yolunda uygulama gerçekleştiren ekipler, İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünü durdurdu. Yolcuların kimlik kontrolünü yapan ekipler, H.Ş'nin durumundan şüphelendi.

Ekiplerce yapılan üst aramasında, zanlının vücuduna sarılı halde gizlenmiş paketler halinde 2 kilo 50 gram toz esrar ele geçirildi. AA'nın haberine göre; "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

Öte yandan operasyonun görseli, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının sosyal medya hesabından "Soğuklar başladı..." notuyla paylaşıldı.