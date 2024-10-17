Magnezyum eksikliğinizi giderecek sağlıklı besinler hangileri?
Sağlıklı bir yaşama sahip olabilmenin olmazsa olmazı dengeli beslenmedir. Bu kapsamda vücudunuzun ihtiyaç duyduğu önemli minerallerden biri de magnezyumdur. Peki, verimli şekilde magnezyum alabileceğimiz besinler hangileri? Detaylar haberimizde...
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Magnezyum içeren besinler bolca tüketilerek söz konusu ihtiyacın giderilemediği durumlarda yaşam kaliteniz düşebilir, yorgunluk ve halsizlik gibi durumlar ortaya çıkabilir. Siz de bu durumlardan herhangi birini yaşıyorsanız, vücudunuzda magnezyum eksikliği olabilir.
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Magnezyum bakımından zengin ve sağlıklı besinler
1. Badem
Bademler magnezyum da dahil olmak üzere minerallerin mükemmel bir kaynağıdır. 23 bademlik 1 porsiyonunda 77 miligram magnezyum veya günlük değerinizin yüzde 18,3'ü bulunur. Ayrıca niasin, E vitamini ve sağlıklı tekli doymamış yağların da mükemmel bir kaynağıdır.
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2. Enginar
Enginarlar kalorisi düşük ve magnezyum dahil besin değeri yüksektir. Orta boy bir enginarda 77 miligram magnezyumun yanı sıra bol miktarda lif, potasyum ve çeşitli B-kompleks vitaminleri bulunur.
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3. Kaju
Kaju fıstığı magnezyum açısından zengin bir diğer kuruyemiştir. Ayrıca demir, potasyum, çinko, K vitamini ve birkaç B-kompleks vitamini içerir.
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4. Bezelye
Bezelye pek çok sağlıklı yiyecek listesinde yer almıyor, bu üzücü çünkü sizin için oldukça iyiler. Bir fincan pişmiş bezelyede 62 miligram magnezyumun yanı sıra bol miktarda demir, potasyum, çinko, B-kompleks vitaminleri ve A vitamini bulunur.
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5. Patates
Kabuğu bozulmamış büyük bir fırınlanmış patates 84 miligram magnezyum içerir. Ayrıca bol miktarda potasyum içerir ve iyi bir C vitamini, çoğu B-kompleks vitamini ve demir kaynağıdır.
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6. Kabak çekirdeği
Kabak çekirdeği sağlıklı ve lezzetli bir atıştırmalıktır. Bir avuç kavrulmuş kabak çekirdeğinde 156 miligram magnezyumun yanı sıra çeşitli B-kompleks vitaminleri, potasyum, demir ve omega-3 yağ asitleri bulunur.
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7. Muz
Daha çok potasyum açısından zenginliğiyle bilinen muz, aynı zamanda iyi bir magnezyum kaynağıdır. Orta boyutlarda bir muz yaklaşık olarak 32 mg magnezyum sağlar. Günde bir adet muz tüketerek ya da muzu içeceklerinize, atıştırmalıklarınıza ekleyerek öğününüze hem potasyum hem C vitamini hem de magnezyum açısından zengin bir besin ekleyebilirsiniz.
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8. Süt
Süt, doğal olarak magnezyum içeren içecekler arasındadır. 1 su bardağı yağsız sütte 24 ila 27 mg magnezyum bulunur. Sütü tek başına ya da farklı içecek ve tatlı tariflerinin içerisinde tüketebilirsiniz.
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9. Ayran
Yoğurt, daha çok kalsiyum içeren besinler listesinde öne çıksa da magnezyum içeren gıdalar arasında da yer alır. Yoğurttan hazırlanan ayran da magnezyum açısından değerli bir içecektir. Yoğurt aynı zamanda selenyum da içerir. Selenyum içeren besinler listesi için ilgili içeriğimizi inceleyebilirsiniz.
Kaynak: Verywellfit/Youplus