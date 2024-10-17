7. Muz

Daha çok potasyum açısından zenginliğiyle bilinen muz, aynı zamanda iyi bir magnezyum kaynağıdır. Orta boyutlarda bir muz yaklaşık olarak 32 mg magnezyum sağlar. Günde bir adet muz tüketerek ya da muzu içeceklerinize, atıştırmalıklarınıza ekleyerek öğününüze hem potasyum hem C vitamini hem de magnezyum açısından zengin bir besin ekleyebilirsiniz.