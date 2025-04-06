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        Haberler Bilgi Magazin Tv yayın akışı 6 Nisan 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Tv yayın akışı 6 Nisan 2025: Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Tv yayın akışı listesi belli oldu. Seyirciler, ekrana gelecek olan yapımları kanalların yayın akışları aracılığıyla öğreniyor. Pazar gününü evde geçirecek olan kişiler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 6 Nisan 2025 Cumartesi ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2025 - 12:06 Güncelleme: 06.04.2025 - 12:37
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        • 1

          Bugün ekrana gelecek olan yapımlar açıklandı. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, Now TV yayın akışı listeleri inceleniyor. Bugün televizyon ekranlarında gündüzden akşam kuşağına kadar farklı zevklere hitap eden birbirinden keyifli diziler, filmler ve programlar yer alıyor. İşte, 6 Nisan 2025 TV yayın akışı…

        • 2

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          08:00 Bahar

          10:00 Pazar Sürprizi

          13:00 Siyah Kalp

          15:30 Bahar

          18:25 Hafta Sonu Ana Haber

          20:00 Yedi Bela Hüsnü

          21:30 Deha

          00:15 Yedi Bela Hüsnü

          01:45 Kızılcık Şerbeti

          04:00 Bahar

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          NOW YAYIN AKIŞI

          08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

          11:15 Ekonomi Arası

          11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

          13:00 Kızıl Goncalar

          16:00 Hudutsuz Sevda

          19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

          20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

          22:45 Kızıl Goncalar

          01:45 Şahane Hayatım

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          ATV YAYIN AKIŞI

          07:30 atv'de Hafta Sonu

          10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

          11:20 Dizi TV

          12:10 Bir Gece Masalı

          14:45 Sustalı Ceylan

          17:40 Sümela'nın Şifresi Temel

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Sustalı Ceylan

          23:00 Kardelenler

          02:00 Kuruluş Osman

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 İki Aile

          08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

          09:00 Yalı Çapkını

          11:00 Tülin Şahin ile Moda

          12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

          14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

          15:30 Yapay Zeka Çağı Yükleniyor

          16:15 Sahipsizler

          19:00 Star Haber

          20:00 Çok Güzel Hareketler 2

          23:45 Deli Dumrul

          02:00 Deli Dumrul

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          TRT1 YAYIN AKIŞI

          05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

          05:45 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

          06:40 Beni Böyle Sev

          08:45 Alparslan: Büyük Selçuklu

          11:45 Enine Boyuna

          13:00 Lingo Türkiye

          14:30 Bir Zamanlar İstanbul

          17:30 Kod Adı Kırlangıç

          19:00 Ana Haber

          20:00 Teşkilat

          23:55 3'te 3

          01:10 Bir Zamanlar İstanbul

          03:30 Alparslan: Büyük Selçuklu

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Kavak Yelleri

          08:30 Konuştukça

          09:45 Magazin D Pazar

          12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

          13:45 Arda ile Omuz Omuza

          14:45 Piyasa

          16:15 Eşref Rüya

          18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

          20:00 Tarzan Efsanesi

          22:00 Saklambaç

          23:40 Saklambaç

          01:40 Yargı

          03:40 5N1K

          04:30 Kuzey Güney

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7
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