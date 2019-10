Volkswagen'in tüm dünyada en çok satılan modeli Golf'ün 8'inci nesli tanıtıldı. 45 yıldır yollarda olan ve 35 milyon adetlik satış rakamına ulaşan Golf, her nesil değişiminde genel tasarım hatlarını koruması ile otomotiv sektöründe kendine has bir yer edinmişti.

Kompakt hatchback modelin yeni neslinde ise, yerini aldığı modele göre önemli tasarım değişikliklerine uğradığı görülüyor.

Bu değişimler özellikler otomobilin ön yüzünde kendini gösterirken, genel olarak daha keskin hatlara kavuşan Golf'e, ön ve arka farların inceltilerek daha agresif bir form katıldığı fark ediliyor.

Nesil değişimi ile birlikte, otomobilin bagaj kapağında yer alan ismi de makyajlı Passat'ta olduğu gibi artık logonun altında konumlandırılıyor.

Otomobilin artan boyutlarının yanı sıra, motor kaputunun da artık daha uzun hale geldiği gözlemleniyor. Golf'ün artan aks mesafesinin iç mekandaki yaşam alanında kendini hissettirdiği belirtiliyor.

İÇ MEKANDA DÜĞME SAYISI AZALTILMIŞ

8'inci nesil Golf'teki asıl değişikliğin ise iç mekanda olduğu görülüyor.

Dijital kokpit ve dokunmatik ekrana sahip multimedya sisteminin temel tasarım öğelerini oluşturduğu kokpitte, fiziksel kumanda sayısında ise ciddi bir azalmaya gidildiği göze çarpıyor.

Çift parçalı ön konsol tasarımına geçen Golf'ün, direksiyon simidi de yenilenmiş durumda.

Golf'ün platformu güncel modelin MQB ismi verilen platformunun elden geçirilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.

Bu sayede aracın ağırlığını 70 kg kadar düşürüldüğü bildiriliyor.

YENİ DİZEL MOTOR GELDİ

Daha verimli motorların yer aldığı belirtilen otomobilde, geliştirilmiş süspansiyon sistemine geçilmesi ile birlikte de aracın konfor seviyesinin ve yol tutuşunun artırıldığı kaydediliyor.

Yeni Golf'te dizel ve benzinli motor seçeneklerinin yanı sıra, 48 volt elektrik sisteminin yer aldığı bir yarı hibrit güç seçeneği de bulunuyor.

Otomobilde motorlarında yapılan güncellemeler ile dizel motorun tüketiminin yüzde 17 oranında düşürüldüğü açıklanıyor.

Yeni Golf'ün VW grubunun diğer modellerinde görülen doğalgazla çalışan TGI motor ile de satışa sunulacağı gelen bilgiler arasında.