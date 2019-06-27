27 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) görev yapan astronotlar Pasifik tektonik levhası üzerinde bulunan Raikoke volkanının patlamasını deniz seviyesinden 400 kilometre yukarıdan görüntüledi.
Dünyanın değişik yerlerini birçok kez görüntüleyen ISS astronotları bu kez müthiş bir doğa olayını tarihin en önemli karesi olabilecek nitelikte fotoğraflamış oldu.
Rusya'nın Kamçatka Yarımadası üzerinde bulunan volkanda 22 Haziran'da meydana gelen patlamanın ardından yükselen kül bulutu uydu verilerine göre 13 ile 16 kilometre yüksekliğe ulaştı. Volkanik patlamalar sırasında oluşan gaz bulutları, stratosfere çıkacak uzunluklara erişebiliyor. Daha önce 1924 ve 1778 yılında patlayan Raikoke, zirvesi 550 metre olan ve üzerinde yerleşim bulunmayan bir volkan adası. Pasifik ateş çemberi üzerinde bulunan ada, dünyanın en çok deprem ve volkan patlaması yaşanan konumunda yer alıyor.
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