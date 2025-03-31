Volkan Konak hayatını kaybetti! Volkan Konak kimdir, kaç yaşındaydı, neden vefat etti?
Volkan Konak hayatını kaybetti. Sanatçı Volkan Konak, Kıbrıs'ın İskele kentindeki bir konser sırasında sahnede fenalaştı. Konak, sahnede yapılan kalp masajının ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak ünlü sanatçı, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sanat camiasını yasa boğan vefat haberinin ardından ''Volkan Konak kimdir, kaç yaşındaydı, neden vefat etti, hastalığı neydi?'' soruları gündeme geldi. İşte Volkan Konak hayatı, kariyeri ve albümleri hakkında bilgiler…
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Son dakika haberi… Volkan Konak hayatını kaybetti. Sanatçı Volkan Konak, 30 Mart Pazar akşamı Kıbrıs'ın İskele kentindeki bayram programı sırasında bir anda sahnede yere yığıldı. Konak, sahnede yapılan kalp masajının ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak ünlü sanatçı, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayata veda etti. ‘’Kuzey'in Oğlu’’ unvanıyla da bilinen Konak, "Mimoza", "Yarim Yarim", "Nerdesin (Karagözlüm)" gibi şarkılarla hafızalara kazındı. Peki, Volkan Konak kimdir, kaç yaşındaydı, neden vefat etti, hastalığı neydi? İşte, Kuzey'in Oğlu Volkan Konak’ın hayatı, kariyeri, albümleri.
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VOLKAN KONAK HAYATINI KAYBETTİ
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Volkan Konak, Kıbrıs'ın İskele kentindeki bayram programı sırasında sahnede kalp krizi geçirdi.
Volkan Konak, sahnede yapılan kalp masajının ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak sanatçı, hastanede yapılan müdahalelere rağmen 58 yaşında hayatını kaybetti.
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VOLKAN KONAK NEDEN VEFAT ETTİ?
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, İskele kentindeki konseri sırasında rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan Konak hakkında yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
''Bu gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00.17’de Mağusa Devlet Hastanesi’ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00.42’de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Detaylı açıklama Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yazılı olarak yapılacaktır.''
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Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimliğinden yapılan yazılı açıklamada, dün (30 Mart) saat 23.23 sıralarında gelen ihbarlar üzerine 112 acil sağlık ekibinin Volkan Konak'ın konser verdiği otele hızla intikal ettiği, Konak'a ilk tıbbi müdahalenin alanda bulunan doktorlar ve daha sonra 112 ekibi tarafından yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, Volkan Konak'ın alandan entübe edilerek hastaneye sevk edildiğine işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:
''Sanatçı 00.17’de hastanemize 'Ex duhul' olarak giriş yapmış ve vakit kaybetmeden CPR (Temel Yaşam Desteği) odasına alınmıştır. Burada anestezi uzmanı, acil servis hekimleri, iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından 25 dakika süreyle ileri yaşam desteği uygulanmıştır. Ancak yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen yanıt alınamamıştır. Sanatçı Volkan Konak, tüm tıbbi çabalara rağmen, geçirmiş olduğu klinik süreç göz önünde bulundurularak, saat 00.42’de hayatını kaybetmiş (Ex kabul edilmiş) ve CPR’a son verilmiştir.''
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Konak'ın cenazesinin Gazimağusa Devlet Hastanesi morgundan alınarak öğle saatlerine doğru başkent Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde bulunan Adli Tıp Birimi'ne kaldırılacağı ve burada otopsi işlemi yapılacağı öğrenildi. Cenazenin, otopsi işlemlerinin ardından uçakla Türkiye'ye gönderilmesi bekleniyor.
Türkiye'nin Gazimağusa Başkonsolosluğu yetkilileri de işlemleri yakından takip ediyor.
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VOLKAN KONAK KİMDİR?
Volkan Konak, 1967 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinin Yeşilyurt köyünde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Maçka'da tamamladıktan sonra öğretmeninin teşvikiyle 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na girdi. 1988 yılında konservatuvarı bitirip aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Halk Müziği üzerine Sosyal Bilimler master eğitimine başladı. 1991 yılında master eğitimini tamamladı.
Sanat ve müzik hayatına 1989 yılında Maçka yöresinde yaptığı derleme çalışmalarını topladığı Suların Horon Yeri adlı müzik albümüyle başladı. Daha sonraları beste çalışmalarına başladı. Nâzım Hikmet, Yaşar Miraç, Ömer Kayaoğlu, Sunay Akın gibi değerli şairlerin eserlerini besteleyerek müziğini, tarzını belirlemiş oldu. Beste müziğinin içerisine etnik motifleri katarak örneği olmayan kendine özgü bir tarz yaratmış oldu.
Karadeniz Müziğini Evrensel Müzik formlarıyla buluşturarak özgün bir yapıda yeniden şekillendiren Konak, Efulim’i 1993 yılında yaptı. Daha sonra 1994 yılının Ekim ayında Gelir misin Benimle adlı albümünü hazırladı. Askerlik görevi nedeniyle bir süre çalışmalarına ara verdi. Askerlik görevini tamamladıktan sonra hemen üçüncü albümü Volkanik Parçalar'ın çalışmasına başladı. Üç aylık çalışmadan sonra da bu albüm müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Volkan Konak, 1998 yılının Nisan ayında kendisi tarafından kurduğu Kuzey Müzik Prodüksiyon isimli firmasından Pedaliza isimli albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu.
1993 yılından bu yana albüm çalışmalarında yaklaşık elli adet bestesini sergilemiş ve bu çalışmalar sonunda Gazeteciler Cemiyeti, çeşitli vakıf ve dernekler tarafından yılın sanatçısı seçildi. 1997 yılında Politika dergisi tarafından Yılın En İyi Müzik Sanatçısı seçildi. Volkan Konak’ın 1993 yılında ürettiği bir bestesinin tüm dünya hakları “Kuzey Müzik Prodüksiyon" ile Fransız prodüktör Alain Finet arasında yapılan sözleşme sonucunda Alain Finet tarafından satın alındı.
2000 yılında Şimal Rüzgarı adlı albümünü DMC’den çıkararak dinleyicilerine ulaştırdı. 2003 yılı Aralık ayında 3,5 yıl aradan sonra yine DMC etiketiyle yayınlanan Maranda isimli albümü çıktı. 2006 yılında ise Mora isimli albümüyle müzikseverlerle buluştu. Mora albümünde olan ve ablası Nuran Bahçekapılı'nın sözlerini yazdığı "Gardaş" adlı eseri Kazım Koyuncu anısına bestelemiştir. Besteci ve söz yazarı kimliğinin yanı sıra şiirsel yönü de olan Volkan Konak'ın birçok şiiri mevcuttur. Konserlerinde şarkılarının yanı sıra birçok şairden şiirlerde okuyan Volkan Konak, anlattığı esprili hikâyeleriyle izleyenlerinin ilgisini çeker.
İki yıl süren Çernobil araştırmasıyla bu facianın Türkiye ve de özellikle Karadeniz Bölgesi üzerindeki etkilerini derleyip belgelendirmiştir. Kanserden babası dahil birçok yakınını kaybeden ve bunun acısını devamlı içinde duyan Volkan Konak, sözlerini ablası Nuran Bahçekapılı'nın yazdığı "Cerrahpaşa" adlı eserini babası için bestelemiştir. Yıllardır Karadeniz Bölgesindeki kanser vakalarının artışına dikkat çekmek için uğraşan Volkan Konak, bölgeye Kanser Araştırma Hastanesi kurulması için mücadele etmektedir.
2009 yılında Mimoza adını verdiği yeni albümüyle sevenleriyle tekrar buluşan Volkan Konak, Mimoza albümünün ilk klibini "Göklerde Kartal Gibiydim" adlı eserine, ikinci klibini ise "Mimoza Çiçeği" adlı eserine çekmiştir. Albümünün üçüncü klip çalışmasını ise "Yarim Yarim" adlı eserine çekmiştir.
2012 yılında ise Lifor isimli albümünü çıkararak sevenleriyle tekrar bir araya gelmiştir. Lifor albümünün ilk klibi, "Nerdesin (Karagözlüm)" adlı esere çekilmiştir. Albümün ikinci klip çalışması ise albümü dinleyen ve seven kişilerce yapılan istek üzerine "Ayletme Beni" adlı eser olmuştur.
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VOLKAN KONAK EVLİ MİYDİ, ÇOCUĞU VAR MI?
Ünlü sanatçı Selma Konak ile evliydi. Nikâh yaptıkları dönem maddi imkanları olmadığı için düğün yapamayan çiftin üç çocuğu bulunuyor.
Volkan Konak ve Selma Konak çifti 1992 yılında nikah masasına oturdular. Evlendikleri dönem içerisinde maddi zorluk yaşayan ikili, sade bir nikahla evlendiler.
3 çocuk sahibi olan Konak çifti, çocuklarına sırasıyla 'Şimal', 'Volkan' ve 'Derin' adlarını verdiler.
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VOLKAN KONAK ŞARKILARI VE ALBÜMLERİ
1989: Suların Horon Yeri
1993: Efulim
1994: Gelir misin Benimle
1996: Volkanik Parçalar
1998: Pedaliza
2000: Şimal Rüzgarı
2003: Maranda
2006: Mora
2009: Mimoza
2012: Lifor
2015: Manolya
2017: Klasikler 1
2019: Dalya