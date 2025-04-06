Volkan Konak anısına özel tasarım

Volkan Konak; 30 Mart'ı, 31 Mart' bağlayan gece, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İskele kentindeki bayram programı sırasında sahnede geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

REKLAM advertisement1

58 yaşında vefat eden Volkan Konak'ın kaybı, meslektaşlarını ve hayranlarını yasa boğdu.

Volkan Konak, hayatını kaybetti Haberi Görüntüle

Volkan Konak için önce İstanbul'da cenaze namazı kılındı. Cenaze namazında, zaman zaman izdiham yaşandı.Volkan Konak'ın cenazesi, ertesi günü memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde kılınan cenaze namazı sonrasında babasının mezarını yanındaki mezara defnedildi.Konak'ın mezarı, hayranlarının akınına uğruyor.

Cenazede konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Trabzon'da bir cadde veya sokağa Volkan Konak'ın isminin verileceğini duyurdu. Özel, bu konuda Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ile görüştüklerini ifade etti.

Volkan Konak'ın anısına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan İETT, bazı belediye otobüslerini merhum şarkıcının fotoğraflarıyla giydirdi. 'Kuzeyin Oğlu Volkan Konak' başlıklı fotoğrafta Konak'ın bazı şarkıların sözleri yer alıyor.