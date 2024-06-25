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        Haberler Spor Futbol Volkan Demirel’in babası vefat etti - Futbol Haberleri

        Volkan Demirel’in babası vefat etti

        Eski milli kaleci ve teknik direktör Volkan Demirel'in babası Ali Hacı Demirel (71) Bodrum'da göğüs ağrısı sonucu fenalaşarak, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 19:34 Güncelleme: 25.06.2024 - 19:34
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        Volkan Demirel'in acı günü!
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        Akyarlar Mahallesi’nde yaşayan eski milli kaleci ve teknik direktör Volkan Demirel’in babası Ali Hacı Demirel, saat 16.00 sıralarında göğüs ağrısı şikayetiyle evinde fenalaşması nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra bölgedeki özel bir hastaneye sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ali Hacı Demirel yaşamını yitirdi. Hastaneye gelen Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel, aldığı acı haber karşısında derin üzüntü yaşadı. Ali Hacı Demirel’in cenazesi defin için havayoluyla İstanbul’a gönderileceği belirtildi.

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