Fenerbahçe'de durumu uzun süre belirsizliğini koruyan ve transferin son gününde yapılan görüşmeler neticesinde teknik heyete katılarak futbolculuk kariyerini sonlandıran Volkan Demirel'in maçlarda kulübede olup olmayacağı herkes tarafından merak ediliyordu.

Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre henüz antrenörlük lisansı olmayan Volkan Demirel'in antrenörlük kariyeri şekillenmeye başlıyor. Fenerbahçe'nin efsaneleşmiş ismi teknik heyette bir yandan çalışmaların bir parçası olacak, bir yandan bu çalışmaları izleyecek, bir yandan da antrenörlük kurslarına giderek sertifikaları toplayacak. Hem alaylı hem de mektepli olacak şekilde antrenörlükte ilerleyecek olan Demirel, ayrıca sık sık farklı görevler de üstlenecek.

HERKES "VOLKAN HOCA" DEMEYE BAŞLADI BİLE

Bazen oyuncu izleyecek, bazen ise rakip takımları izleyecek olan Volkan Demirel hızlı bir şekilde kendini geliştirip teknik direktör olmayı hedeflerken, Volkan'ın takım içindeki bu rol değişimi de çabuk benimsendi. Samadıra'da herkes Volkan Demirel'e "Volkan hoca" diye seslenmeye başlarken, çiçeği burnunda antrenörün bir an önce sertifikalarını da alıp kulübeye inmesi bekleniyor.