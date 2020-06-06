Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Fenerbahçeli eski kaleci Volkan Demirel, önceki gün eşi Zeynep Sever Demirel ile birlikte Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Çift, bir mekanda akşam yemeği yedikten sonra çıkışta kameralara poz verdi.

Çift, 1 milyon TL değerinde olan son model araçla evlerine doğru yol aldı.

Çift, Nişantaşı'ndan ayrılırken kemerlerini takmayı ihmal etmedi.