Volkan Demirel'den Fenerbahçe açıklaması

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bodrum FK'nın teknik direktörü Volkan Demirel, TRT Spor'a gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

REKLAM advertisement1 "EN KISA ZAMANDA İSTEDİĞİMİZ SEVİYEYE GELECEĞİZ" Volkan Demirel, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Kendimi buraya ait hissediyorum. Gelirken de bunu düşünerek geldim. İnşallah en kısa zamanda istediğimiz seviyeye geleceğiz. Bodrumspor çok genç ve mütevazi bir takım. Bodrumspor'u 10. sıranın üzerinde bitirirsem benim için çok değerli olacak." dedi.

"OSIMHEN; GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİLERDEN" Demirel sözlerinin devamında; "Zor bir mücadele bizi bekliyor Galatasaray'ın kapasitesi konumu belli. G.Saray'dan puan ve puanlar almak için mücadelemizi vereceğiz. Osimhen, Türkiye Ligi'ne gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan bir tanesi." ifadelerini kullandı.

"F.BAHÇE VE G.SARAY GİBİSİ YOK" beIN Sports'a yaptığı açıklamalarda ise Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ekonomik gücünün fazla olduğunu söyleyen Demirel, "Süper Lig'de rekabetin artması için finansal güç lazım. Finansal güçte de Galatasaray ve Fenerbahçe ile yarışacak Türkiye'de bir takım yok. Bizler elimizdeki bütçeyle hareket etmeliyiz" dedi.

"FENERBAHÇE BENİM İÇİN ÇOK ERKEN" Fenerbahçe ve milli takımı çalıştırmak istediğini söyleyen Volkan Demirel, "A Milli Takım benim için bir hedef, Fenerbahçe benim için bir hedef ama şu an için orada olmak benim için çok erken. Bana biri gelse 'bu göreve gelir misin' dese 'şu an gelemem' derim. Hazır değilim diyemem ama doğru zaman önemli" şeklinde konuştu.