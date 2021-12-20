"İYİ Kİ SEN VARSIN, HEP OL"

Aylin Coşkun, üç ay önce Volkan Aslan ile birlikte çekilen fotoğrafına, "Canım kocişim 15 yıl flört ve 2. evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun. İyi ki sen varsın, hep ol. Seni çok seviyorum. Daha nice senelerimiz olsun. Organizasyon harikaydı, tekrar evleniyoruz sandık. Çok teşekkür ederim." notunu düşmüştü.