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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde final serisi başlıyor

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit arasındaki play-off final serisinde ilk maç, yarın oynanacak

Giriş: 06.05.2023 - 13:43 | Güncelleme: ABONE OL
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde final serisi başlıyor
AA

Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit arasındaki play-off final serisinde ilk maç, yarın oynanacak.

Yarı finalde VakıfBank'ı geçen Fenerbahçe Opet ile Türk Hava Yolları'nı saf dışı bırakan Eczacıbaşı Dynavit, final serisinde kozlarını paylaşacak.

Toplamda 3 galibiyet elde eden takımın şampiyonluğa ulaşacağı serinin ilk maçı yarın sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde yapılacak.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 15.00'te başlayacak.

Eşleşmede ikinci ve üçüncü müsabakalar ise normal sezonu lider tamamlayan Eczacıbaşı Dynavit'in ev sahipliğinde yine Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 19.30'da gerçekleştirilecek.

Serinin ikinci maçı 9 Mayıs Salı, üçüncü karşılaşması ise 11 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

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