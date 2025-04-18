Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 9.307,69 %-0,94
        DOLAR 38,1780 %0,50
        EURO 43,5858 %0,53
        GRAM ALTIN 4.085,46 %0,54
        FAİZ 46,48 %-2,04
        GÜMÜŞ GRAM 40,00 %0,56
        BITCOIN 84.713,00 %-0,50
        GBP/TRY 50,6997 %0,52
        EUR/USD 1,1383 %0,16
        BRENT 67,96 %3,20
        ÇEYREK ALTIN 6.678,10 %0,52
        Haberler Ekonomi Teknoloji Mobil Vodafone’dan 5G öncesi sektörde reform önerisi - Teknoloji Haberleri

        Vodafone’dan 5G öncesi sektörde reform önerisi

        Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, 5G ihalesi ve sabit genişbant lisans uzatım süreci öncesinde telekomünikasyon sektöründe yapısal reformların gerekliliğine dikkat çekti. Fiber altyapıdan 5G ihalesine kadar pek çok alanda öneriler sunan Aksoy, adil rekabet ve verimlilik için ortak altyapı modelini vurguladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2025 - 12:20 Güncelleme: 18.04.2025 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vodafone'dan 5G öncesi sektörde reform önerisi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Vodafone, Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla 5G hazırlıklarını sürdürüyor. Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, sektörde köklü bir yapısal dönüşümün gerektiğini belirterek, 5G ihalesi ve sabit genişbant lisans uzatım sürecinin bu dönüşüm için önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

        FiBER ALTYAPIDA ORTAK ÇÖZÜM ARAYIŞI

        Engin Aksoy, Türkiye’de fiber altyapının yaygınlaşması gerektiğini vurguladı. Mevcut fiber uzunluğunun 588 bin kilometre olduğunu, ancak OECD ortalamasını yakalamak için bu rakamın yaklaşık 2 milyon kilometreye ulaşması gerektiğini belirtti. Baz istasyonlarının fiber bağlantısı için yerleşik operatörle işbirliğine açık olduklarını ifade eden Aksoy, yüksek kira bedelleri nedeniyle bu girişimlerin sonuçsuz kaldığını dile getirdi. Aksoy, “Rekabet ve yatırım ortamını iyileştirecek adil düzenlemeler yapılmalı. Yerleşik işletmeci tarafından baz istasyonlarının fiber bağlantıları için makul şartlar içeren bir tarife yayımlanmalı” dedi.

        REKLAM

        ORTAK ALTYAPI ŞİRKETİ İLE VERİMLİLİK ARTIŞI

        Aksoy, fiber altyapının yaygınlaşması için ortak altyapı şirketi modelini önerdi. “Ülke kaynaklarının verimli kullanılması için ortak yatırıma imkân sağlayacak bir altyapı şirketi kurulmalı. Varlık Fonu’nun liderliğinde başlatılan girişimler umut verici, ancak somut adımlar bekliyoruz” diyen Aksoy, altyapı ve üstyapı hizmetlerinin ayrıştırılmasının önemine dikkat çekti. Bağımsız bir altyapı şirketinin tüm operatörlere eşit hizmet sunarak rekabeti artıracağını ve yatırımların aboneye dönüşmesini hızlandıracağını belirtti.

        5G İHALESİNDE DENGELİ VE ADİL YAKLAŞIM

        5G ihale sürecine de değinen Aksoy, teknolojinin birey ve kurumlara yüksek kalite sunacağını, ancak operatörler için yatırım maliyetlerini artıracağını söyledi. “5G ihalesi makul fiyat ve koşullarda, yatırım-yükümlülük dengesi gözetilerek yapılmalı. Frekans tahsisleri ekonomik seviyede olmalı ve operatörlerin şebeke yatırımlarına odaklanmasını sağlamalı” diyen Aksoy, yüksek asimetriye yol açabilecek frekans dilimlerinden kaçınılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, sabit genişbant lisans uzatım koşullarıyla 5G ihalesi arasında orantılı bir denge kurulmasının ve adil rekabet koşullarının sağlanmasının kritik olduğunu ifade etti.

        YERLİ ÜRETİME TEŞVİK ÖNERİSİ

        Aksoy, 5G’de yerlilik yükümlülüğünün yerli üreticileri teşvik edecek bir mekanizmaya dönüştürülmesi gerektiğini belirtti. Kapsama ve kalite yükümlülüklerinin teknoloji bağımsız olması ve kapsama artırıcı teşviklerin uygulanması gerektiğini de sözlerine ekledi.

        Vodafone’un önerileri, telekomünikasyon sektöründe verimlilik, rekabet ve dijital dönüşüm hedeflerine yönelik önemli bir yol haritası sunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Türkiye bu ortamda benzer ülkelere kıyasla daha dayanıklı"
        "Türkiye bu ortamda benzer ülkelere kıyasla daha dayanıklı"
        Yaşlı kadın gibi kuyumcuyu soymaya kalkmıştı! Kadın bankacının ifadesi şaşırttı!
        Yaşlı kadın gibi kuyumcuyu soymaya kalkmıştı! Kadın bankacının ifadesi şaşırttı!
        Huzurevindeki yangından kahreden haber!
        Huzurevindeki yangından kahreden haber!
        Bazı bölgelerde kayıp yüzde 100'e ulaştı
        Bazı bölgelerde kayıp yüzde 100'e ulaştı
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        İstanbul'da 2 bin 500 taksi için ihale yapılacak
        İstanbul'da 2 bin 500 taksi için ihale yapılacak
        Galatasaray'da hedef 6!
        Galatasaray'da hedef 6!
        Kesinleşmiş hapis: 223 yıl! 20 ilde arama kaydı vardı! Arazide çobanmış!
        Kesinleşmiş hapis: 223 yıl! 20 ilde arama kaydı vardı! Arazide çobanmış!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Artık paralı plaj yok"
        "Artık paralı plaj yok"
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        17 yaşındaki sürücü öğrencilerin arasına daldı! Okul dönüşü ölüm!
        17 yaşındaki sürücü öğrencilerin arasına daldı! Okul dönüşü ölüm!
        Galatasaray Xhaka ile görüştü!
        Galatasaray Xhaka ile görüştü!
        Taşla sopayla birbirlerine girdiler! 'Aracıma çarptın' cinayeti!
        Taşla sopayla birbirlerine girdiler! 'Aracıma çarptın' cinayeti!
        Lüks çantalar gerçekten Çin'de mi üretiliyor?
        Lüks çantalar gerçekten Çin'de mi üretiliyor?
        Yaşlı kadını dövüp gasp ettiler! Zanlı çok yakını çıktı!
        Yaşlı kadını dövüp gasp ettiler! Zanlı çok yakını çıktı!
        Trump, Powell'ı gerçekten görevden alabilir mi?
        Trump, Powell'ı gerçekten görevden alabilir mi?
        Arkadaşını öldüren genç: Cinler musallat oldu!
        Arkadaşını öldüren genç: Cinler musallat oldu!
        Bilim dünyasının en büyük sırrı: Warmhole
        Bilim dünyasının en büyük sırrı: Warmhole
        İnsanlar neden tokalaşıyor?
        İnsanlar neden tokalaşıyor?
        Habertürk Anasayfa