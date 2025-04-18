Vodafone’dan 5G öncesi sektörde reform önerisi

Vodafone, Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla 5G hazırlıklarını sürdürüyor. Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, sektörde köklü bir yapısal dönüşümün gerektiğini belirterek, 5G ihalesi ve sabit genişbant lisans uzatım sürecinin bu dönüşüm için önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

FiBER ALTYAPIDA ORTAK ÇÖZÜM ARAYIŞI

REKLAM advertisement1

Engin Aksoy, Türkiye’de fiber altyapının yaygınlaşması gerektiğini vurguladı. Mevcut fiber uzunluğunun 588 bin kilometre olduğunu, ancak OECD ortalamasını yakalamak için bu rakamın yaklaşık 2 milyon kilometreye ulaşması gerektiğini belirtti. Baz istasyonlarının fiber bağlantısı için yerleşik operatörle işbirliğine açık olduklarını ifade eden Aksoy, yüksek kira bedelleri nedeniyle bu girişimlerin sonuçsuz kaldığını dile getirdi. Aksoy, “Rekabet ve yatırım ortamını iyileştirecek adil düzenlemeler yapılmalı. Yerleşik işletmeci tarafından baz istasyonlarının fiber bağlantıları için makul şartlar içeren bir tarife yayımlanmalı” dedi.

REKLAM

ORTAK ALTYAPI ŞİRKETİ İLE VERİMLİLİK ARTIŞI

Aksoy, fiber altyapının yaygınlaşması için ortak altyapı şirketi modelini önerdi. “Ülke kaynaklarının verimli kullanılması için ortak yatırıma imkân sağlayacak bir altyapı şirketi kurulmalı. Varlık Fonu’nun liderliğinde başlatılan girişimler umut verici, ancak somut adımlar bekliyoruz” diyen Aksoy, altyapı ve üstyapı hizmetlerinin ayrıştırılmasının önemine dikkat çekti. Bağımsız bir altyapı şirketinin tüm operatörlere eşit hizmet sunarak rekabeti artıracağını ve yatırımların aboneye dönüşmesini hızlandıracağını belirtti.

5G İHALESİNDE DENGELİ VE ADİL YAKLAŞIM 5G ihale sürecine de değinen Aksoy, teknolojinin birey ve kurumlara yüksek kalite sunacağını, ancak operatörler için yatırım maliyetlerini artıracağını söyledi. “5G ihalesi makul fiyat ve koşullarda, yatırım-yükümlülük dengesi gözetilerek yapılmalı. Frekans tahsisleri ekonomik seviyede olmalı ve operatörlerin şebeke yatırımlarına odaklanmasını sağlamalı” diyen Aksoy, yüksek asimetriye yol açabilecek frekans dilimlerinden kaçınılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, sabit genişbant lisans uzatım koşullarıyla 5G ihalesi arasında orantılı bir denge kurulmasının ve adil rekabet koşullarının sağlanmasının kritik olduğunu ifade etti. YERLİ ÜRETİME TEŞVİK ÖNERİSİ Aksoy, 5G’de yerlilik yükümlülüğünün yerli üreticileri teşvik edecek bir mekanizmaya dönüştürülmesi gerektiğini belirtti. Kapsama ve kalite yükümlülüklerinin teknoloji bağımsız olması ve kapsama artırıcı teşviklerin uygulanması gerektiğini de sözlerine ekledi. Vodafone’un önerileri, telekomünikasyon sektöründe verimlilik, rekabet ve dijital dönüşüm hedeflerine yönelik önemli bir yol haritası sunuyor.