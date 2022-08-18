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Vodafone, gençlik markası Vodafone FreeZone ile 6 yıl önce adım attığı e-spor ve oyun pazarındaki varlığını artırmaya yönelik bir adım attığını bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, oyun portföyüne Microsoft’un yeni ürünü Xbox PC GamePass’i katan Vodafone FreeZone, faturasına yansıtma sözü veren yeni müşterilerine Forza, Flight Simulator, Halo, Sea of Thieves, Call of Duty gibi 200’ü aşkın oyuna ilk 3 ay ücretsiz, kalan 9 ay ise aylık 29.99 TL’den ulaşma imkânı sunacak.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, "Bugün Türkiye’de her iki insandan biri mobil oyun oynuyor. Biz de FreeZone Gaming portföyümüz ve Gamer ek paketlerimiz ile oyunsever gençler için internetinden yemeyen uygulamaların yanı sıra her ay oyun dünyasına ait hediyeler kazanma şansı sağlıyor, düşük ping süreleriyle de onlara en iyi oyun deneyimini yaşatıyoruz" dedi.

Microsoft Türkiye, İsrail ve Güney Afrika Pazarlarından Sorumlu Satış Direktörü Özge Bozkurt Doyuran ise, "Vodafone, doğru oyuncu kitlesine ulaşabilmemiz açısından bizim için stratejik bir iş ortağı. PC GamePass ile aylık düşük bir ücret karşılığında abonelik imkanı vererek oyuncuları oyun satın alma yükünden kurtarıyoruz" ifadelerini kullandı.



