Vodafone Business Tech Connect’te Teknoloji liderleri geleceği şekillendirdi

Vodafone Business, 15 Nisan Salı günü İstanbul Rixos Tersane’de düzenlediği “Vodafone Business Tech Connect” etkinliğinde, perakende, finans, üretim, lojistik ve otomotiv gibi sektörlerden 2 binden fazla yöneticiyi buluşturdu. Türkiye’nin önde gelen teknoloji buluşmalarından biri olan etkinlikte, bulut teknolojileri, üretken yapay zekâ, 5G, IoT ve siber güvenlik gibi konular tartışıldı. Katılımcılar, paneller ve deneyim alanlarında yenilikçi çözümleri keşfederken, geleceğin teknolojilerine dair yeni perspektifler kazandı.

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GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİ MASAYA YATIRILDI

Etkinlikte, işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerindeki fırsatlar ve zorluklar ele alındı. Bulut teknolojileri, IoT, yapay zekâ uygulamaları, siber güvenlik, yeni nesil bağlantı çözümleri, kurumsal altyapılar ve sürdürülebilirlik gibi konular detaylı bir şekilde tartışıldı. Katılımcılar, Vodafone Business’ın inovatif çözümlerini deneyim alanlarında yakından inceleme fırsatı buldu.

Vodafone Business CEO’su Marika Auramo, şirketin IoT alanında dünya lideri olduğunu ve Gartner tarafından 11 yıl üst üste birincilikle ödüllendirildiğini vurguladı. Türkiye’deki teknoloji yatırımlarını sürdüreceklerini belirten Auramo, yenilikçi çözümlerle işletmelere destek olmaya devam edeceklerini ifade etti. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Engin Aksoy ise Türkiye’de 5,5 milyon nesneyi birbirine bağladıklarını, 2030 hedeflerinin 12 milyon olduğunu söyledi. Aksoy, Vodafone’un işletmeler için bir dijital iş ortağı olduğunu belirtti. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu da “Zekâ Çağı”nda veriden içgörü üretmenin önemine dikkat çekerek, 2030 teknoloji trendlerini paylaştı.

VİZYONER OTURUMLAR Etkinlikte, FutureBright ve Davranış Enstitüsü Kurucusu Akan Abdula’nın konuşmasının yanı sıra Dr. Deniz Ülke Kaynak ve Ufuk Tarhan’ın “Dijital Satranç: Yapay Zekâ ile Şekillenen Dünya Düzeni” başlıklı sunumu büyük ilgi gördü. İş dünyasının teknoloji liderlerinin yer aldığı oturumlarda, yeni nesil bağlantı, yapay zekâ trendleri ve perakende gibi konular değerlendirildi. Katılımcılar, bağlantılı dünyanın yeni nesil teknolojilerini deneyimleyerek geleceğe yönelik ilham aldı.