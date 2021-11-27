Korkutan Omicron açıklaması! Bulaşıcılığı yüzde 500 daha fazla olabilir

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) bağlı SARS-CoV-2 evrimini takip eden teknik danışma kurulu, dün yaptığı toplantıda ilk kez Güney Afrika'da ortaya çıkan Covid-19'un "B.1.1.529" kodlu varyantına Yunan alfabesinin 15. harfi olan "Omicron" adını verirken, bu varyantı "endişe verici" olarak tanımladı.
Öncelikle "Nu" olarak da isimlendirilen bu varyantla ilgili vakaların Güney Afrika'nın hemen her şehrinde artması, Hong Kong, İsrail ve Botsvana'da da vakaların saptanması dünyada birçok ülkeyi alarma geçirdi.
Aşıların dayandığı orijinal Covid-19'a göre sıra dışı bir mutasyon kümesine sahip olduğu belirtilen Omicron varyantı sebebiyle 27 AB ülkesi Güney Afrika'ya seyahat yasağı getirme konusunda anlaşırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den Türkiye'ye seyahat yasağının getirildiğini bildirdi.
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Gürsel, dünya genelinde endişe oluşturan Omicron varyantına ilişkin açıklamalarda bulundu.
"OMICRON'UN TİTİZLİKLE TAKİP EDİLMESİ GEREKİYOR"
Omicron varyantının Belçika'ya, Mısır'dan Türkiye aktarmalı giden bir yolcu tarafından taşındığı yönünde bazı açıklamalar yapıldığına işaret eden Gürsel, "Delta varyantının 'endişe verici' kabul edilmesi 2 ay almışken Omicron varyantının 3 gün içinde kabul edilmesi durumun ciddiyetini açıklamaktadır. Ülkemizde de bu varyantın yayılımının izlenmesi çok hayati önem taşımaktadır" dedi.
Prof. Dr. Gürsel, hastalığı geçiren kişilerin ya da aşılı bireylerin de bu varyantla yeniden enfekte olma riskinin yüksek olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'nin bu varyant sebebiyle aldığı seyahat yasağı kararı çok yerinde bir karar. Omicron varyantının bulaşıcılığı, Covid-19'un ilk belirlenen türüne göre yüzde 500 daha fazla olabilir. Bu nedenle çok titizlikle takip edilmesi gerekiyor. En büyük endişemiz birçok aşıyı etkisiz hale getirmesi ihtimali. Sadece spike proteininde 30 değişikliğin belirlenmiş olması ve birçok varyanta ait önemli mutasyonların Omicron varyantında yer alması endişe verici bir durumdur."
VLP AŞISINDA 'OMICRON' UYARLAMASI İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ
Söz konusu varyantla ilgili net bilimsel sonuçların çıkmasının zaman alacağına dikkati çeken Gürsel, "Omikron varyantına ait spike antijenini de VLP aşımıza entegre etmek için kolları sıvadık. Yani bu varyantın da VLP aşısına uyarlamasını yapacağız. Bu konuda hazırlıklı olmamız ileriki haftalarda ve aylarda enfeksiyonların gelişimine göre çok önemli olacaktır" açıklamasında bulundu.
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!