Vlahovic'in olay görüntüleri!

İtalyan devi Juventus'un yıldız forveti Dusan Vlahovic, futbol dünyasında büyük yankı uyandıran bir skandalla gündemde geldi.

İddialara göre; Sırp forvet, bir otel odasından çıkaren beş eskortla birlikte görüntülendi.

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Yıldız futbolcunun odadan çıkış anına dair görüntüler, güvenlik kameralarına yansıdı.

Videodaki görüntülerin 29 Mayıs 2023 tarihine ait olduğu öne sürülüyor.

Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, kulüp tarafından detaylı bir inceleme başlatıldığı öğrenildi.