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        Haberler Spor Futbol İtalya Vlahovic'in olay görüntüleri! - Futbol Haberleri

        Vlahovic'in olay görüntüleri!

        Juventus'un Sırp golcüsü Dusan Vlahovic bir otel odasında 5 eskortla yakalandı. İtalyan ekibinin inceleme başlattığı öğrenildi. Vlahovic'e disiplin cezası verilmesi bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2025 - 09:58 Güncelleme: 22.01.2025 - 09:58
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        Vlahovic'in olay görüntüleri!
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        İtalyan devi Juventus'un yıldız forveti Dusan Vlahovic, futbol dünyasında büyük yankı uyandıran bir skandalla gündemde geldi.

        İddialara göre; Sırp forvet, bir otel odasından çıkaren beş eskortla birlikte görüntülendi.

        Yıldız futbolcunun odadan çıkış anına dair görüntüler, güvenlik kameralarına yansıdı.

        Videodaki görüntülerin 29 Mayıs 2023 tarihine ait olduğu öne sürülüyor.

        Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, kulüp tarafından detaylı bir inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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