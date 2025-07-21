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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Trump, Fed Başkanı Powell'ı görevden alacak mı? ABD Başkanı'ndan o haberlere yanıt - İş-Yaşam Haberleri

        Trump, Fed Başkanı Powell'ı görevden alacak mı? ABD Başkanı'ndan o haberlere yanıt

        ABD Başkanı Donald Trump, Wall Street Journal'ın (WSJ) Hazine Bakanı Scott Bessent'in, kendisini ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı görevden alma planından vazgeçirmeye çalıştığı yönündeki haberine tepki gösterdi. Trump "Kimsenin bana bunu açıklamasına gerek yok. Piyasa için neyin iyi olduğunu ve ABD için neyin iyi olduğunu herkesten daha iyi bilirim" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 21.07.2025 - 09:02 Güncelleme: 21.07.2025 - 09:02
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        Trump, Fed Başkanı Powell'ı görevden alacak mı?
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        Trump, kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmaktan tutuklu yargılanırken ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'e doğum günü mektubu gönderdiği iddiasını haberleştiren WSJ'ye dava açmasının ardından, bu kez de Bessent ve Powell'la ilgili haber nedeniyle gazete ile yeniden karşı karşıya geldi.

        Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda Trump "Wall Street Journal, Hazine Bakanı Scott Bessent'in bana, Jerome Powell'ı görevden almanın piyasa için kötü olacağını açıkladığına ilişkin her zamanki gibi asılsız bir haber yayımladı. Kimsenin bana bunu açıklamasına gerek yok. Piyasa için neyin iyi olduğunu ve ABD için neyin iyi olduğunu herkesten daha iyi bilirim." ifadelerini kullandı.

        Eğer kendisi olmasaydı piyasaların bugün rekor seviyelere ulaşamayacağını, muhtemelen çoktan çökmüş olacağını savunan Trump, "O yüzden, bilgilerinizi doğru alın. İnsanlar bana bir şey açıklamaz, ben onlara açıklarım." değerlendirmesinde bulundu.

        ABD'de yayımlanan WSJ gazetesi, Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'ın 50. doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik bir mektup yazmasını istediğini, bu mektuplardan birinin de Trump'a ait olduğunu iddia etmişti.

        Trump ise buna tepki olarak, gazetenin sahibi Rupert Murdoch’un "davada ifade vermesini sabırsızlıkla beklediğini" belirtmişti.

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