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        Haberler Dünya Gazze'nin yüzde 88'i Filistinlileri zorla yerinden edilmeye iten İsrail'in sözde "tahliye emri" altında | Dış Haberler

        Gazze'nin yüzde 88'i Filistinlileri zorla yerinden edilmeye iten İsrail'in sözde "tahliye emri" altında

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 22 ayı aşkın süredir devam ederken, BM Gazze'nin yüzde 88'i Filistinlileri zorla yerinden edilmeye iten İsrail'in sözde "tahliye emri" altında olduğunu bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 11:15 Güncelleme: 21.07.2025 - 11:15
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        Gazze'nin yüzde 88'i İsrail'in tahliye emri altında
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        Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze Şeridi'ndeki toprakların yüzde 88'inin Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini içeren İsrail'in sözde "tahliye emri" altında olduğunu bildirdi.

        İsrail saldırıları ve yardım girişlerine getirilen kısıtlamalar nedeniyle yaşam savaşı veren Filistinliler, diğer taraftan da zorla yerinden edilmeyle sonuçlanan sözde "tahliye emirleriyle" mücadele ediyor.

        Gazze halkını zorla yerinden etmeyi sürdüren İsrail ordusu, dün Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'taki bazı bölgelere ilk kez kara saldırısı başlatacağını duyurdu.

        Bu duyurunun ardından İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah'ta 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 ve 2351 numaralı blokların derhal boşaltılması gerektiği tehdidinde bulundu.

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        OCHA'dan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in bu son sözde "tahliye emrinin" söz konusu bölgelerde yaşayan 50 ila 80 bin arasında Filistinliyi etkileyeceğine dikkati çekti.

        Yaklaşık 360 kilometre kara alana sahip ve yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'deki toprakların yüzde 88'nin İsrail'in sözde "tahliye emri" altında olduğuna işaret edildi.

        İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Filistinlileri zorla yerinden ediyor. Filistinlilerin birçoğu bu sözde "tahliye emirleri" nedeniyle birçok kez zorla yerinden edildi.

        Güvenli bölgenin olmadığı Gazze'de halk, İsrail saldırılarına hedef olmamak için sık sık yer değiştirmek zorunda kalıyor.

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