Beşiktaş'tan Lucas Vazquez'e resmi teklif!
Sağ bek bölgesini güçlendirmek isteyen Beşiktaş, 10 yılın sonunda Real Madrid'den ayrılan Lucas Vazquez için harekete geçti ve resmi teklifini sundu.
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Kadrosunu Tammy Abraham, Orkun Kökçü, David Jurasek gibi isimlerle güçlendiren Beşiktaş, sağ bek bölgesi için çalışmalarını sürdürüyor.
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Siyah-beyazlılar Real Madrid'le yol ayrımına giden Lucas Vazquez için harekete geçti.
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RESMİ TEKLİF SUNULDU!
İspanyol basınından AS'ın haberine göre; Beşiktaş, 34 yaşındaki sağ bek için resmi teklifini sundu.
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İki tarafın görüşmelere başladığı ve deneyimli yıldızın Beşiktaş'tan gelen teklife olumlu yaklaştığı haberin detaylarında yer aldı.
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Geçtiğimiz sezon eflatun-beyazlılarda 53 maça çıkan İspanyol sağ bek, 2 gol - 8 asistlik performans gösterdi ve 3 bin 357 dakika forma giydi.
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