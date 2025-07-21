Kemal Kılıçdaroğlu'nun diğer kardeşi Celal Kılıçdaroğlu da 18 Kasım 2022'de kalp krizinden hayatını kaybetmişti.
Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirileriyle tanınan Celal Kılıçdaroğlu, 10 Ekim 2022'de Kocaeli Devlet Hastanesi'nde bir süre solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle tedavi görüp 4 gün sonra taburcu edilmişti.
Kılıçdaroğlu, 18 Kasım 2022'de akşam saatlerinde fenalaşarak kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti. Cenazesi, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Tavşantepe Cemevi'nde kılınan cenaze namazı sonrası kent mezarlığına defnedildi.