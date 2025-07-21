Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikizi olan 76 yaşındaki Adil Kılıçdaroğlu, komşu kavgasında geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Habertürk'ten Alper Uruş'un haberlerine göre Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Ören beldesindeki Pelitköy Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikizi olan Adil Kılıçdaroğlu komşusu ile yaşadığı aidat tartışmasından kısa süre sonra geldiği evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

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AİDAT TARTIŞMASI YAŞANDI

Pelinkent Sitesi'nde yönetici olduğu öğrenilen Kılıçdaroğlu, site sakini olan M.A. ile yaşadığı aidat tartışmasından sonra birkaç komşusuyla daha siteye gelen doğalgaz hattının yazlıklara bağlanması konusuna ilişkin yaptığı görüşmenin ardından evine gitti.

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HAYATINI KAYBETTİ

Dün gece saatlerinde evine geldikten sonra istifra eden Kılıçdaroğlu fenalaştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kılıçdaroğlu geçirdiği kalp krizi sonucu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Acı haberi alan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün TBMM'de düzenlenecek Altan Öymen'in cenaze törenine katılacağı, yarın ise Adil Kılıçdaroğlu'nun Burhaniye Cemevi'nde düzenlenecek cenaze töreninde kardeşine son görevini yapacağı öğrenildi.

ÖZEL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA TAZİYE TELEFONU CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu’nu kaybeden önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu aradı. Adil Kılıçdaroğlu’na rahmet dileyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel Kılıçdaroğlu ailesine de başsağlığı dileklerini iletti. AHMET AKIN'DAN TAZİYE MESAJI Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, X hesabından "Önceki Dönem Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu’nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, Kılıçdaroğlu ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" mesajını paylaştı. KARDEŞİ DE VEFAT ETMİŞTİ Kemal Kılıçdaroğlu'nun diğer kardeşi Celal Kılıçdaroğlu da 18 Kasım 2022'de kalp krizinden hayatını kaybetmişti. Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirileriyle tanınan Celal Kılıçdaroğlu, 10 Ekim 2022'de Kocaeli Devlet Hastanesi'nde bir süre solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle tedavi görüp 4 gün sonra taburcu edilmişti. Kılıçdaroğlu, 18 Kasım 2022'de akşam saatlerinde fenalaşarak kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti. Cenazesi, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Tavşantepe Cemevi'nde kılınan cenaze namazı sonrası kent mezarlığına defnedildi.