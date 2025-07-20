Sivas'taki kaza saat 17.00 sıralarında Sivas- Erzincan kara yolu üzerinde İmranlı ilçesi Kızıldağ Geçidi yakınında meydana geldi. Ağrı’dan İzmir’e giden Okan Kaya yönetimindeki yolcu otobüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

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Yolun sağındaki yamaca çarpmasının ardından savrulan otobüs, devrilerek metrelerce sürüklendikten sonra kendiliğinden tekrar düz pozisyona geldi.

SİVAS VALİLİĞİ: 4 ÖLÜ, 33 YARALI

Sivas Valiliği İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 33 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Saat 17.50 sıralarında, ilimiz İmranlı ilçesi Kızıldağ Geçidi Kuzköy mevkiinde, Ağrı ilinden İzmir istikametine seyir halinde olan bir yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yapmıştır. Kazanın ihbar edilmesinin ardından sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekiplerimiz süratle olay yerine intikal etmiş; kurtarma ve ilk müdahale çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır. İlk belirlemelere göre otobüste bulunan 43 vatandaşımızdan 4'ü hayatını kaybetmiş, 1 ağır olmak üzere 33 vatandaşımız ise çeşitli şekillerde yaralanmıştır. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır"

Kaza yerinde hayatını kaybedenlerin cenazeleri İmranlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı